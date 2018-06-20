Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95203
ALTIN
193.933
DOLAR
4.7327
STERLİN
6.2443
EURO
5.4860
Özgür Çek Kasımpaşa'da
Özgür Çek Kasımpaşa'da
Konut satışları arttı
Konut satışları arttı
Hakkari'de terör saldırısı
Hakkari'de terör saldırısı
Ankara'da kritik maçlar oynayacağız
Ankara'da kritik maçlar oynayacağız
DSÖ'den 'bilgisayar oyunu bağımlılığı' kararı
DSÖ'den 'bilgisayar oyunu bağımlılığı' kararı

'Arakanlı kadınlar cinsel istismar korkusuyla kamplara hapsoluyor'

Aileler, Arakanlı kız çocukları ve kadınların kaçırılacağı ya da cinsel istismara maruz kalabileceği endişesi ile barınaklardan ayrılmasını istemiyor.

'Arakanlı kadınlar cinsel istismar korkusuyla kamplara hapsoluyor'

Aileler, Arakanlı kız çocukları ve kadınların kaçırılacağı ya da cinsel istismara maruz kalabileceği endişesi ile barınaklardan ayrılmasını istemiyor.

20 Haziran 2018 Çarşamba 16:37
0 Okunma
'Arakanlı kadınlar cinsel istismar korkusuyla kamplara hapsoluyor'

Myanmar'daki zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar arasında bulunan ergenlik çağındaki kız çocukları, burada da kaçırılma ve cinsel istismar korkusu nedeniyle derme çatma barınaklara hapsolmuş durumda.

Merkezi İngiltere'de bulunan sivil toplum kuruluşu Plan International, 20 Haziran Mülteci Günü için Bangladeş'teki kamplarda kalan 10-19 yaşlarındaki 300 Arakanlı Müslüman kız çocuğuyla görüşerek, "Krizlerde Ergen Kızlar: Arakanlı Müslümanların Sesi" başlıklı bir rapor hazırladı.

Rapora göre, kamplardaki Arakanlı kız çocuklarının en büyük sorunlarından birisi hareket özgürlüklerinin olmaması. Myanmar'daki topraklarını terk etmek zorunda kalan Arakanlıların daha önce tanımadıkları insanlarla bir arada kalmak zorunda olmaları güvenlik endişelerini artırıyor.

Aileler kızlarının kaçırılacağı ya da cinsel istismara maruz kalabileceği endişesi ile barınaklardan ayrılmasını istemiyor.

Her yaştaki Arakanlı kız çocuğu okumak için istekli olsa da Myanmar'da Arakanlı Müslümanların eğitim alması büyük çapta engelleniyor. Bangladeş'te de eğitim imkanlarının olmaması, dil sorunları, güvenlik endişeleri, ev işleri, kızların eğitimine hoş bakılmaması gibi faktörler nedeniyle bu kızlar okula gidemiyor.

Kamplardaki kız çocuklarının birçoğu kamp şartlarını "boğucu" olarak nitelendiriyor. Aileler aşırı kalabalık çadırlarda yaşıyor, bu durum da kızlar üzerindeki güvenlik endişelerini ve iş yükünü artırıyor.

Su ve gıda en önemli sorunlardan

Arakanlı kızların en büyük sorunlarından birisi de temiz suya erişimlerinin olmaması. Temiz suya ulaşmak için engebeli arazide uzun süre yürümek zorunda kalan Arakanlı Müslümanların kaldığı bölgedeki su kuyularının uygun şartlarda tasarlanmaması nedeniyle suların birçoğu kirleniyor.

Kamplardaki bir diğer sorun da güvenli gıdanın bulunmaması. Çoğu Arakanlı Müslüman yeterli gıdaya ulaşamıyor, bu da özellikle hamilelerin sağlığını etkiliyor.

Arakanlılar için bölgede sağlık merkezleri kurulmuş olsa da bu alanların uzaklığı ve kamp içinde ulaşım araçlarının olmaması birçok kız çocuğunun bu merkezlere erişimini engelliyor.

Birçok kadın ve kız çocuğu yine de kendilerini Bangladeş'te Myanmar'da olduğundan daha güvende hissettiklerini söylüyor. Ancak kız çocuklarına yönelik şiddet olayları burada da devam ediyor.

Arakan'daki kriz, 1970'lerden bu yana sürüyor, bu kadar uzun süren krizlerin kız çocukları ve kadınlar üzerinde birçok etkisi var.

Uzun süreli krizlerin yol açtığı, beslenme, eğitim sorunları kadınların cinsel ve üreme sağlığı üzerinde uzun süreli etkiler doğuruyor.

Krizlerin yol açtığı ekonomik ve fiziksel zaafiyetler de kız çocuğu ve kadınları, insan kaçakçılığı, cinsel istismar, erken ve zorla evlilik gibi sorunlara karşı savunmasız bırakıyor.

Raporun sonuç bölümünde de kız çocuklarının içinde bulunduklar durumdan kurtarmak için kız çocuklarının kendi hayatlarını etkileyen kararlara dahil edilmesi, ayrılıkçı tutum ve davranışlardan kaçınılması, eğitime, gerekli sağlık hizmetleri ve merkezlerine erişimlerinin sağlanması çağrısı yapıldı.

Ayrıca kız çocuklarının maruz kaldığı cinsel istismar ve saldırı da dahil cinsiyetçi şiddetten korunmaları için gerekli önlemlerin alınması da tavsiye edildi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.

Öte yandan, Bangladeş ve çevre ülkelerde her yıl haziranda başlayıp eylüle kadar devam eden muson mevsiminde oluşan şiddetli yağış ve fırtına, Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplar için ciddi tehdit oluşturuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
MyanmarBangladeşArakanlı Kadınlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
İngiliz liderlerden imama teşekkür
İngiliz liderlerden imama teşekkür
Bağdat'ta Haşdi Şabi polisle çatıştı
Bağdat'ta Haşdi Şabi polisle çatıştı
Almanya’da kullanılan oylar Türkiye’ye gönderildi
Almanya’da kullanılan oylar Türkiye’ye gönderildi
Dışişlerinden Yunanistan'a kınama
Dışişlerinden Yunanistan'a kınama
Makedonya'dan 'isim sorunu' anlaşmasına onay
Makedonya'dan 'isim sorunu' anlaşmasına onay
Irak’ta büyük koalisyon arayışı sürüyor
Irak’ta büyük koalisyon arayışı sürüyor
İsrail'den Gazze sınırına roket saldırısı
İsrail'den Gazze sınırına roket saldırısı
AB, ABD'ye ticari misilleme yapacak
AB, ABD'ye ticari misilleme yapacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ