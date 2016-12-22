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Myanmar ordusunun Arakan'a saldırısı sonucunda Bangladeş'e sığınan 25 yaşındaki üç cocuk annesi Dilfurcahan Rahimullah, Kolatoli bölgesinde AA muhabirine açıklama yaptı.

Arakan'ın Mondu şehrine bağlı Borgozibil köyünde yaşadıklarını ve çiftçilikle uğraştıklarını anlata Rahimullah, askerlerin 9 gün önce köylerine helikopterle saldırı düzenlediğini aktardı.

Köylerinin bombalandığını dile getiren Rahimullah, "Kocam Rahimullah, 8 aylık bebeğimiz Muhammed Yasir ile kaçmaya çalışırken askerler tarafından yakalandı. Ben 4 yaşındaki kızım Farisa ve 2 yaşındaki oğlum Muhammed Kayser ile kaçmayı başardım." dedi.

"Kardeşim akli dengesini kaybetti"

Askerlerin amcasını öldürüldüğünü, aralarında kardeşi ve eşinin de bulunduğu 25 erkeği tutukladığını anlatan Rahimullah, "Kardeşim, kocam ve bebeğimin hapiste öldürüldüğünü gördü. Kardeşim daha sonra akli dengesini kaybettiği için serbest bırakıldı." ifadelerini kullandı.

Zor ve tehlikeli bir yolculuğun ardından kaçmayı başaran diğer kişilerle Bangladeş'e sığındığını, Arakanlıların kendilerine yardımcı olduğunu aktaran Rahimullah, kayıklarla sınırı geçerek, Bangladeş'e sığındığını ve çocuklarının hayatını kurtardığını söyledi.

AA