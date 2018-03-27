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Arakan'da yakılan köylerin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Arakan'da 25 Ağustos'tan bu yana süren şiddet olaylarında yakılan köylerin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Arakan'da yakılan köylerin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Arakan'da 25 Ağustos'tan bu yana süren şiddet olaylarında yakılan köylerin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

27 Mart 2018 Salı 16:09
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Arakan'da yakılan köylerin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Arakan'da 25 Ağustos'tan bu yana süren şiddet olaylarında yakılan köylerin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Elde edilen görüntüler, Myanmar ordusu ve fanatik Budistlerin, Arakanlı Müslümanlara uyguladıkları sistematik şiddet çerçevesinde ateşe verdikleri köyleri yerle bir ettikleri görülüyor.

Arakan'da şiddet olaylarının başladığı ve o zamandan bu yana en çok tahribat gören Maungdaw'ın köylerinde bugün çekilen görüntüler, Myanmar ordusu ve fanatik Budistlerin bölgedeki şiddet eylemlerini gözler önüne serdi.

Myanmar hükümeti uluslararası medya ve basın kuruluşlarının Arakan’a girmesine izin vermiyor. Görüntüleri kaydeden kişi, bu duruma dikkati çekerek bölgeye Myanmar askerlerine rüşvet vererek girdiğini belirtti.

Görüntülerde yer alan köylerden birisinde kundaklamalara rağmen ayakta kalmayı başaran evlerin bile kısmen yıkıldığı ve kullanılamaz hale geldiği dikkati çekiyor.

Köylerdeki bazı yapıların ise tamamen yıkıldığı ve geriye sadece taş ya da tuğlaların kaldığı görüntülere yansıyor.

Görüntüden, çok katlı bir binanın bir kısmının yandığı, kalan kısmının yıkıldığı anlaşılıyor.

"Evlerdeki eşyalar ordu tarafından yağmalandı"

Köylerde, sadece duvarları kalan evlerin içinde çekilen görüntülerde de kundaklamayı apaçık ortaya koyan is izleri göze çarpıyor.

Arakanlı Müslümanlara ait köylerde hiçbir yaşam alanının kalmadığı gözler önüne serilen görüntülerde, ağaçların bile devrildiği dikkati çekiyor.

Görüntüleri kaydeden kişi, evlerdeki eşyaların ordu tarafından yağmalandığını belirtiyor. Görüntülerde yer alan evlerden birisinin de önceden bölgenin yöneticisi olan bir kişiye ait olduğu dile getiriliyor.

Evlerin içinde eşyaların bulunmaması ve pencerelerin bile sökülmüş olması görüntülerde dikkat çeken detaylardan.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, Arakan'da yakılan köylere dair birçok uydu görüntüsü yayınlamış ve yüzlerce köyün yok edildiğini ortaya koymuştu.

Uluslararası Af Örgütünün uydu görüntüleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve insan hakları örgütlerine dayandırdığı "Arakan Eyaletini Yeniden Yapmak" başlıklı raporunda, Myanmar silahlı kuvvetlerinin, şiddet olayları üzerine evlerinden kaçan Arakanlı Müslümanların yaşadığı toprakları işgal ettiği belirtilmiş, ordunun ocak ayından bu yana Arakanlı Müslümanlara ait köyleri yeni yapılar inşa etmek için buldozerlerle yıktığı kaydedilmişti.

Arakanlı Müslümanlara soykırım

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, Myanmar yönetiminin uyguladığı sistematik şiddetle ortaya çıkan göç dalgalarında bu sayı 300 binin altına geriledi.

BM'ye göre, yalnızca 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntülerinde yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmesi mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
MyanmarArakanArakanlı Müslümanlar
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