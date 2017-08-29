Avrupa Birliği (AB), Myanmar'da ordunun Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik katliamlara ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Arakan'a gözümüz kapalı değil." açıklamasında bulundu.

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, basın toplantısında , "Arakan'da yüzlerce Müslüman Myanmar ordusunun zulmüne uğradı. AB bu gelişmeler çerçevesinde bir açıklama yapmayı düşünüyor mu yoksa Myanmar hükümetiye ilişkilerini ön planda tutarak Arakanlı Müslümanların karşılaştığı dram karşısında gözlerini kapatmayı mı tercih ediyor?" sorusuna durumu yakından takip ettikleri yanıtını verdi.

Kocijancic, "Arakan'a gözümüz kapalı değil. 25 Ağustos'ta yayımladığımız mesajda durumun düzelmesi için bazı önerilerde bulunduk. Gelişmelerin endişe verici olduğunu düşünüyoruz ve itidal çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Sözcüsü Dr. Anita Schug, dün yaptığı açıklamada, son üç günde Myanmar ordusunun Arakan eyaletinde düzenlediği saldırılarda 2 ila 3 bin Müslümanın katledildiğini, 100 binden fazla Müslümanın da yerinden edildiğini açıklamıştı.