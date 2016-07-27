Apple'ın net kâr ve geliri azaldı

Teknoloji devi

Apple

, bu yılın nisan-haziran dönemine denk gelen

2016 mali yılı

nın üçüncü çeyreğinde

net kar

ve gelirinin

azaldı

ğını duyurdu.

Apple'dan yapılan açıklamada, söz konusu dönemdeki net karın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,1 düşüş göstererek 7,8 milyar dolar olduğu belirtildi. Şirket, 2015 mali yılının üçüncü çeyreğinde 10,7 milyar dolar net gelir açıklamıştı.

Ayrıca, şirketin 2016 mali yılının üçüncü çeyreğindeki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 azalarak 42,4 milyar dolara geriledi. Geçen senenin nisan-haziran döneminde Apple'ın geliri 49,6 milyar dolardı.

Böylece, Apple'ın gelirleri iki çeyrek üst üste düşüş kaydetmiş oldu. Bu yılın ocak-mart döneminde şirketin geliri 2003'den bu yana ilk defa azalmış ve iPhone akıllı telefon satışları da şirket tarihinde ilk defa düşüş göstermişti.