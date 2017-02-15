AP’den CETA’ya onay

AB ile Kanada arasında imzalanan ticaret anlaşması Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylandı. Oylama öncesi milletvekilleri yaklaşık üç saat süren özel oturumda anlaşmayı tartıştı.

Strazburg’da toplanan AP Genel Kurulu’nda, AB ve Kanada arasında geçen yıl 31 Ekim’de imzalanan Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması’nın (CETA) AP üyeleri tarafından onaylanması yönünde oylama yapıldı. Oylama öncesi Avrupa Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmstrom’un de katıldığı oturumda milletvekilleri CETA hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

Üç saate yakın müzakere sonrası oylamaya geçildi. 695 milletvekilinin katıldığı oylamada, 408 üye anlaşmanın onayı yönünde oy kullanırken, 254 üye karşı görüş bildirdi. Oylamada 33 üye ise çekimser kaldı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, anlaşmanın onaylanması sonrasında Strazburg’a gelerek AP üyelerine hitap edecek. Trudeau’nun yarın öğle saatlerinde Genel Kurula hitap etmesi bekleniyor.

CETA karşıtı gösteriler

Oylama öncesi Strazburg’da ve AP önünde çok sayıda CETA karşıtı gösteri düzenlendi. “CETA’ya hayır” sloganıyla taşıdıkları pankart ve bandrollerle yürüyen göstericiler, şehir merkezinden AP binasına kadar yürüdü. Sabah saatlerinde çok sayıda milletvekilinin Genel Kurul salonuna girişinin engellendiği belirtildi. Engellemeler nedeniyle oturum yarım saat geç başladı.

AP binası önüne dev Truva Atı maketi yerleştiren göstericiler, milletvekillerinin anlaşmaya karşı yönde oy kullanmaları çağrısı yaptı.

Çevreci örgüt Greenpeace de AP binası yanındaki nehir üzerinde zodyaklar üzerinde protesto gösterisi düzenledi.