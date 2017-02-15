Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88321
ALTIN
144.581
DOLAR
3.6643
STERLIN
4.5491
EURO
3.8686
Dolar/TL 3,65 seviyelerinde
SON DAKİKA
Dolar/TL 3,65 seviyelerinde
Kendini aşka adayan adam  Ahmet Selçuk İlkan
Kendini aşka adayan adam  Ahmet...
Karasu Satılık Yazlık Tatil Ve Konut Yatırımı
Karasu Satılık Yazlık Tatil Ve...
Sahte plakaya Darphane önlemi
SON DAKİKA
Sahte plakaya Darphane önlemi
Mescid-i Aksa için mektup yarışması
SON DAKİKA
Mescid-i Aksa için mektup yarışması

AP’den CETA’ya onay

AB ile Kanada arasında imzalanan ticaret anlaşması Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylandı. Oylama öncesi milletvekilleri yaklaşık üç saat süren özel oturumda anlaşmayı tartıştı.

AP’den CETA’ya onay

AB ile Kanada arasında imzalanan ticaret anlaşması Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylandı. Oylama öncesi milletvekilleri yaklaşık üç saat süren özel oturumda anlaşmayı tartıştı.

15 Şubat 2017 Çarşamba 15:16
8 Okunma
AP’den CETA’ya onay

AB ile Kanada arasında imzalanan ticaret anlaşması Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylandı. Oylama öncesi milletvekilleri yaklaşık üç saat süren özel oturumda anlaşmayı tartıştı.

Strazburg’da toplanan AP Genel Kurulu’nda, AB ve Kanada arasında geçen yıl 31 Ekim’de imzalanan Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması’nın (CETA) AP üyeleri tarafından onaylanması yönünde oylama yapıldı. Oylama öncesi Avrupa Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmstrom’un de katıldığı oturumda milletvekilleri CETA hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

Üç saate yakın müzakere sonrası oylamaya geçildi. 695 milletvekilinin katıldığı oylamada, 408 üye anlaşmanın onayı yönünde oy kullanırken, 254 üye karşı görüş bildirdi. Oylamada 33 üye ise çekimser kaldı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, anlaşmanın onaylanması sonrasında Strazburg’a gelerek AP üyelerine hitap edecek. Trudeau’nun yarın öğle saatlerinde Genel Kurula hitap etmesi bekleniyor.

CETA karşıtı gösteriler

Oylama öncesi Strazburg’da ve AP önünde çok sayıda CETA karşıtı gösteri düzenlendi. “CETA’ya hayır” sloganıyla taşıdıkları pankart ve bandrollerle yürüyen göstericiler, şehir merkezinden AP binasına kadar yürüdü. Sabah saatlerinde çok sayıda milletvekilinin Genel Kurul salonuna girişinin engellendiği belirtildi. Engellemeler nedeniyle oturum yarım saat geç başladı.

AP binası önüne dev Truva Atı maketi yerleştiren göstericiler, milletvekillerinin anlaşmaya karşı yönde oy kullanmaları çağrısı yaptı.

Çevreci örgüt Greenpeace de AP binası yanındaki nehir üzerinde zodyaklar üzerinde protesto gösterisi düzenledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABCETA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afganistan'daki saldırıda yaralanan BAE Büyükelçisi öldü
Afganistan'daki saldırıda yaralanan BAE Büyükelçisi öldü
İran lideri Hamaney'den 'milli barış' tepkisi
İran lideri Hamaney'den 'milli barış' tepkisi
"Atlantik ötesi güvenliği için kritik bir zamandayız"
"Atlantik ötesi güvenliği için kritik bir zamandayız"
Kenya'da 1 dolarlık düğünle evlenen çifte telli duvaklı düğün yapıldı
Kenya'da 1 dolarlık düğünle evlenen çifte telli duvaklı düğün yapıldı
İsrail, Filistin'de 3 ev daha yıktı
İsrail, Filistin'de 3 ev daha yıktı
Fırat Kalkanı Harekatı'nda 176'ncı gün: 17 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı Harekatı'nda 176'ncı gün: 17 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ