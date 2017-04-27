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AP ve Le Pen arasında sahte danışman krizi

Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Le Pen'in Avrupa Parlamentosundaki yolsuzluk iddialarına yeni bir iddia daha eklendi.

AP ve Le Pen arasında sahte danışman krizi

Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Le Pen'in Avrupa Parlamentosundaki yolsuzluk iddialarına yeni bir iddia daha eklendi.

27 Nisan 2017 Perşembe 15:03
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AP ve Le Pen arasında sahte danışman krizi

PARİS

Avrupa Parlementosu (AP) tarafından, aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen ve bazı Ulusal Cephe (FN) milletvekillerinin danışmanlarına haksız şekilde ödenen ücretin yaklaşık 5 milyon avro olduğu iddia edildi.

Le Figaro gazetesinin haberine göre, Le Pen ve AP üyesi bazı arkadaşlarının AP'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, Le Pen ve arkadaşları tarafından, 2012-2017 yıllarında AP'de danışman olarak çalıştırılan partililere, haksız yere ödenen ücretin yaklaşık 5 milyon avro olduğu kaydedildi.

Le Pen'in AP'de yolsuzluk yaptığına dair iddialar daha önce de Fransa gündemini meşgul etmişti.

Paris Savcılığı, yolsuzluk soruşturması çerçevesinde yaklaşık iki hafta önce Le Pen'in Avrupa Parlamentosundaki dokunulmazlığının kaldırılmasını istemişti.

Savcılığın davetini reddetmişti

Le Pen, hakkında açılan yolsuzluk davası ile ilgili olarak ifadeye çağrılmış fakat savcılığın davetini reddetmişti.

AP'de hayali olarak danışman kadrosunda gösterildiği belirtilen Le Pen'in korumalığını yapan Thierry Legier ve Le Pen’in yakın arkadaşı Catherine Griset, sorgulanmak üzere gözaltına alınmıştı.

Fransız polisi, partinin Paris’teki merkezine de baskın düzenleyerek arama yapmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
APLe PenParis
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