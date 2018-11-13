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AP'den yenilenebilir enerji hedefi

Avrupa Parlamentosu, yenilenebilir enerjinin payını 2030'a kadar yüzde 32'ye yükseltilmesini onayladı.

AP'den yenilenebilir enerji hedefi

Avrupa Parlamentosu, yenilenebilir enerjinin payını 2030'a kadar yüzde 32'ye yükseltilmesini onayladı.

13 Kasım 2018 Salı 16:44
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AP'den yenilenebilir enerji hedefi

BRÜKSEL

Avrupa Parlamentosu (AP), toplam enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payını 2030'a kadar yüzde 32'ye çıkartmaya yönelik yasal düzenlemeye onay verdi.

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulu, yenilenebilir enerji hedeflerinin güncellenmesi amacıyla hazırlanan yasal düzenlemeyi onayladı.

Genel Kurul'da 104'e karşı 434 oyla kabul edilen düzenlemeyle, AB'nin iklim hedeflerine uyum için 2030 yılı yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım hedefi yüzde 27'den yüzde 32'ye yükseltildi.

Düzenlemeyle, AB'nin enerji verimliliği hedefi 2030 yılı için yüzde 32,5 olarak belirlenirken, AB üyesi her ülkenin 2021-2030 dönemine yönelik ulusal enerji ve iklim planı oluşturması şartı getirildi.

Yeni kurallar, AB Konseyi tarafından onaylandıktan sonra üye ülkelerin mevzuatlarına geçecek. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa ParlamentosuYenilenebilir Enerji
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