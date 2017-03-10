Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Sisli
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89618
ALTIN
144.484
DOLAR
3.7544
STERLIN
4.5694
EURO
3.9788
AP'deki FETÖ etkinliği iptal edildi
AP'deki FETÖ etkinliği iptal edildi
98 terörist etkisiz hale getirildi
98 terörist etkisiz hale getirildi
Terör mağduru üreticiye müjde
Terör mağduru üreticiye müjde
"Kıbrıs meselesi milli bir dava"
"Kıbrıs meselesi milli bir dava"
Kidman'a Çanakkale'den davet
Kidman'a Çanakkale'den davet

AP'deki FETÖ etkinliği iptal edildi

FETÖ, AP'de Yeşiller Grubunun adını kullanarak düzenlemeye çalıştığı etkinlikte başarısız oldu.

AP'deki FETÖ etkinliği iptal edildi

FETÖ, AP'de Yeşiller Grubunun adını kullanarak düzenlemeye çalıştığı etkinlikte başarısız oldu.

10 Mart 2017 Cuma 11:21
4 Okunma
AP'deki FETÖ etkinliği iptal edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖAvrupa Parlamentosunda (AP) bir siyasi grubun adını kullanarak düzenlemek istediği etkinlik, Türkiye'nin girişimlerinin ardından iptal edildi.

FETÖ, AP'de Yeşiller Grubunun adını kullanarak kendilerini aklamaya dönük bir etkinlik düzenlemeye çalıştı. Konuşmacılarının elebaşı Fetullah Gülen'in sözcüsü Alp Aslandoğan ile İngiltere'de faaliyet gösteren Dialogue Derneği Başkanı Özcan Keleş olduğu etkinliğin davet mektubunda, "Gülen Hareketi, darbe girişiminde bulundu mu, devlet kurumlarına sızdı mı, geçmişte gazetecilerin tutuklanmasında rol oynadı mı?" sorularına yanıt aranacağı belirtildi. 

Ancak örgüt, 8 Mart'ta yapmayı planladığı etkinliği düzenlemekte başarısız oldu. "Gülen Hareketi Hakkında Yeşiller Etkinliği" adı altında sunulan toplantı, Türkiye'nin, AP Başkanlığı ve Genel Sekreterliği ile Yeşiller Grubu nezdinde yaptığı girişimler ve FETÖ'ye ilişkin bilgilendirmeden sonra iptal edildi. Örgüt, iptalin ardından yaptığı girişimlerde de bir sonuç elde edemedi.

Yeşiller Grubundan yapılan açıklamada, böyle bir etkinlik planlamadıkları, FETÖ'nün toplantısına sponsor olmadıkları belirtildi. Ayrıca bir grup yetkilisi de onayları olmadan isimlerinin FETÖ tarafından "sinsice" kullanılmasından rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

Örgüt, AP'de büyük ölçüde yalnız kaldı

17-25 Aralık süreci sonrası AB kurumlarında etkisini yitirmeye başlayan FETÖ, kanlı darbe girişimin ardından büyük ölçüde "yalnız" kaldı. Daha önce AP'deki büyük siyasi grupların desteğiyle etkinlik düzenleyebilen örgüt üyeleri, şimdi aşırıcı birkaç AP üyesi dışında muhatap bulamıyor. Ayrıca AB Komisyonu yetkililerinin de bazı üst düzey FETÖ üyelerinin ısrarlı randevu taleplerine olumlu yanıt vermediği belirtiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖAPAvrupa ParlamentosuYeşiller GrubuAB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail, 12 Filistinliyi daha gözaltına aldı
İsrail, 12 Filistinliyi daha gözaltına aldı
Trump'un yeni vize düzenlemesine ilk dava
Trump'un yeni vize düzenlemesine ilk dava
ABD'de Dünya Kadın Günü'nde kadınlar gözaltına alındı
ABD'de Dünya Kadın Günü'nde kadınlar gözaltına alındı
Kolombiya'da estetik ameliyatlara son iki yılda 45 kurban
Kolombiya'da estetik ameliyatlara son iki yılda 45 kurban
Musul'da valilik binası DEAŞ'tan kurtarıldı
Musul'da valilik binası DEAŞ'tan kurtarıldı
ABD iç savaşı
ABD iç savaşı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ