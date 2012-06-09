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Annan'dan Suriye'ye baskıyı artırma çağrısı

Kofi Annan, ülkeyi krizden çıkarmaya yönelik planının uygulanması için Suriye'ye baskıyı artırma çağrısında bulundu.

Annan'dan Suriye'ye baskıyı artırma çağrısı

Kofi Annan, ülkeyi krizden çıkarmaya yönelik planının uygulanması için Suriye'ye baskıyı artırma çağrısında bulundu.

09 Haziran 2012 Cumartesi 08:25
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Annan'dan Suriye'ye baskıyı artırma çağrısı

WASHINGTON

BM-Arap Birliği'nin Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile görüştü.
Kofi Annan, görüşmenin başında, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Planın uygulanması için Suriye hükümetine ve taraflara baskının artırabileceğinden bahsedeceğini" belirtti.
Herkesin bir çözüm aradığını ifade eden Annan, "Bazıları bu planın ölmüş olabileceğini söylüyor. Sorun plan mı yoksa uygulanması mı. Uygulanmasıysa, bu nasıl yoluna konulur. Eğer sorun plansa başka ne seçeneklerimiz var" diye konuştu.
Tüm bu soruların ele alınacağını dile getiren Annan, "Aynı zamanda, bölge hükümetleri ve tüm dünya ile hedefimize ulaşmak için nasıl çalışacağımıza yanıt arıyoruz" dedi.

AA

Son Güncelleme: 09.06.2012 00:26
Anahtar Kelimeler:
Annan
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