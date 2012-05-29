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Annan Şam'da, katliam sürüyor

Suriye ordusunun, yönetim karşıtlarına karşı düzenlediği operasyonlarda ölenlerin sayısı 54'e çıktı

Annan Şam'da, katliam sürüyor

Suriye ordusunun, yönetim karşıtlarına karşı düzenlediği operasyonlarda ölenlerin sayısı 54'e çıktı

29 Mayıs 2012 Salı 13:20
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Annan Şam'da, katliam sürüyor
ANKARA - Suriye'de ordunun birçok kentte yönetim karşıtlarına karşı düzenlediği operasyonlarda açılan ateş sonucu ölü sayısını 54'e yükseldiği bildirdi.

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, uzun zamandan beri operasyonların hedefi olan ve yakın zamanda bir katliamın gerçekleştiği Humus kentinde 16, ülkenin orta kesimlerinde yer alan Hama'da 12, Dera, Halep ve Şam'ın banliyölerinde 7'şer, Irak sınırına yakın olan Deyr Ez Zor kentinde 5 olmak üzere düzenlenen operasyonlarda ve açılan ateş sonucunda ölü sayısının 54'e yükseldiğini duyurdu.
Halep'in Etareb, Humus'un Rastan ve İdlib'in Han Şeyhun ilçelerinde ordunun akşam saatlerinde top ateşi ve havan mermisiyle saldırdığını kaydeden Humus Medya Sorumlusu Semih El Hamavi, Humus'taki operasyonlarda onlarca ev ve araçta maddi hasarın oluştuğunu ifade etti.. 
Hamavi, rejimin her gün BM gözlemcilerinin gözü önünde insanları öldüğünü ve Annan Planı'nın her gün muhaliflere ölüm getirdiğini ve rejime zaman kazandırdığını anlattı.

Esed Annan'ı kabul etti
Suriye'ye giden Arap Birliği ile BM Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan'ın bugün Devlet Başkanı Beşşar Esed tarafından kabul edildiği bildirildi.
Suriye resmi haber ajansı SANA, Cumhurbaşkanı Esed'in Kofi Annan'ı makamında kabul ettiğini ve baş başa görüşmelerinin başladığını duyurdu. 
Ajans, görüşmeye ilişkin detaylı bilgi vermedi.

AA

Son Güncelleme: 29.05.2012 05:39
Anahtar Kelimeler:
Katliam
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