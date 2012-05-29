Annan Esed'e endişeleri iletti

Annan'ın sözcüsü Ahmed Fevzi, Şam'daki görüşmeden sonra yayınladığı açıklamada, özel temsilci Annan'ın, şiddetin sona erdirilmesi ve mahkumların serbest bırakılması için cesur kararlar alınmazsa altı maddelik barış planının başarılı olamayacağını ve planın bütünüyle uygulanmasının önemini Esed'e vurguladığını belirtti.

Fevzi, Kofi Annan'ın daha sonra görüşmenin içeriğiyle ilgili açıklama yapmasının beklendiğini kaydetti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cihad Makdissi de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Esed ve Annan arasındaki görüşmeyi "olumlu ve yapıcı" diye niteleyerek, barış planı ve şiddeti durdurma konusunda ilerleme sağlamak için ayrıntıların görüşüldüğünü ifade etti.