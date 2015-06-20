Angelina Jolie Mardin'de

MARDİN - Hollywood yıldızı ve Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Özel Temsilcisi Angelina Jolie, Mardin'e geldi.

Jolie, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Midyat ilçesindeki barınma merkezine yerleştirilen Suriyeli ve Iraklı sığınmacıları ziyaret etmek üzere özel uçakla Mardin'e geldi.

Mardin Hava Limanı'nda Vali Yardımcısı Ali İkram Tuna tarafından karşılanan Angelina Jolie, daha sonra BM'ye ait zırhlı araçlarla konaklayacağı otele geçti. Bu sırada gazetecilerin görüntü almasına ise izin verilmedi.

Dünyaca ünlü sinema oyuncusunun yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres ile "20 Haziran Mülteciler Günü" dolayısıyla Midyat Barınma Merkezinde düzenlenecek programa katılması bekleniyor.