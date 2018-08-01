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Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden Ruhani hükümetine eleştiri

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi Başkanı Ahmed Cenneti, hükümet yetkililerinin halkın sorunları karşısında ilgisiz kaldığını belirtti.

Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden Ruhani hükümetine eleştiri

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi Başkanı Ahmed Cenneti, hükümet yetkililerinin halkın sorunları karşısında ilgisiz kaldığını belirtti.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:24
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Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden Ruhani hükümetine eleştiri

İran'da Anayasayı Koruyucular Konseyi Başkanı Ahmed Cenneti, hükümetin halkın sorunlarına ilgisiz kaldığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Meclisin, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye yaptığı "mevcut ekonomik krizden sorumlu isimlerin görevden alınması" çağrısına değinen Cenneti, "Gerekli görülürse hükümetin ekonomi ekibi değiştirilmeli." dedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Ruhani'nin başında bulunduğu hükümeti halkın sorunlarına karşı acil önlemler almaya davet eden Cenneti, dolar kurundaki dalgalanmalar sebebiyle halkın zor günler geçirdiğini ve geçim sıkıntısının derinleştiğini ifade etti.

Meclisten Ruhani'ye "ekonomi ekibini değiştir" çağrısı

İran'da 200 milletvekili dün Cumhurbaşkanı Ruhani'ye açık mektup yazarak, ekonomideki kötü gidişattan sorumlu oldukları gerekçesiyle Ekonomi Bakanı Mesud Kerbasiyan, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmedari ve Çalışma Bakanı Ali Rebii'nin görevden alınmasını istemişti.

Tahran milletvekili Ebulfazl Suruş, görevden alınmamaları halinde söz konusu isimlerin meclis tarafından azledileceğini duyurmuştu.

İran'daki ekonomik kriz

İran'ın Meşhed kentinde geçen aralık ayında ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan, ardından birçok kente yayılan gösterilerde 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede doların hızla yükselişe geçmesi üzerine geçen ay da başkent Tahran'ın en önemli alışveriş merkezlerinden "Büyük Çarşı" esnafı ekonomik gidişatı gerekçe göstererek kepenklerini kapatmış, bu durum ülkede yeni protestoların başlamasına neden olmuştu.

Hükümetin ekonomi alanında aldığı tedbirler doların ateşini düşürmediği gibi piyasada yaşanan krizin boyutlarını daha da arttırdı. Serbest piyasada dolar 10 bin tümen seviyesini geçti.

Döviz kurundaki ani artış halkın alım gücünü düşürürken iş yerlerinin üst üste kapandığı ve işsizliğin giderek arttığı İran'da sosyal medya üzerinden "genel grev ve protesto" çağrıları yapılıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İranAnayasayı Koruyucular KonseyiRuhani Hükümeti
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