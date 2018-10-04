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'Amur parsı, gergedan ve Borneo orangutanı yok olabilir'

Doğal Hayatı Koruma Vakfı verilerine göre Amur parsı, siyah gergedan ve Borneo orangutanı nesli tükenme riskiyle karşı karşıya.

'Amur parsı, gergedan ve Borneo orangutanı yok olabilir'

Doğal Hayatı Koruma Vakfı verilerine göre Amur parsı, siyah gergedan ve Borneo orangutanı nesli tükenme riskiyle karşı karşıya.

04 Ekim 2018 Perşembe 11:07
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'Amur parsı, gergedan ve Borneo orangutanı yok olabilir'

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre Amur parsı, siyah gergedan ve Borneo orangutanının nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan hayvanların başında yer alıyor.

Her yıl 4 Ekim'de kutlanan Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla AA muhabirinin, WWF ve IUCN verilerinden derlediği bilgilere göre, türü yok olma riskiyle karşı karşıya bulunan hayvan türleri ve risk seviyeleri arttı.

Birçok hayvan neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olmasının arkasında küresel ısınma, kaçak avlanma ve doğal yaşam alanlarının giderek azalması gösterilirken, yüzergezerlerin (amfibi) yüzde 41’i, memelilerin yüzde 25’i ve kuş türlerinin ise yüzde 13’ü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

IUCN 9 kategoride inceliyor

IUCN, türü yok olma kategorilerini, Değerlendirilmez (NE), Yetersiz Veri (DD), Asgari Kaygı (LC), Yakın Tehdit (NT), Hassas (VU), Tehlikede (EN), Kritik Tehlikede (CR), Yabanda Soyu Tükenmiş (EW), Soyu Tükenmiş (EX) olarak tanımlıyor.

WWF’nin verilerine göre, listenin Kritik Tehlikede CR seviyesinin başında Amur parsı (Panthera pardus orientalis), Siyah gergedan (Diceros bicornis) ve Borneo orangutanı (Pongo pygmaeus) yer aldı.

Listede ayrıca şahin gagalı kaplumbağa (Eretmochelys imbricata) ve saola (Pseudoryx nghetinhensis) da bulunuyor.

Tehlikede EN seviyesinde Afrika yaban köpeği (Lycaon pictus), Sibirya kaplanı (Panthera tigris altaica), Asya fili (Elephas maximus indicus), Hassas VU seviyesinde Afrika fili (Loxodonta africana), Kocagözlü orkinos (Thunnus obesus) ve Kara örümcek maymunu (Ateles paniscus) yer aldı.

Yakın Tehdit NT seviyesinde ise Beyaz ton balığı (Thunnus alalunga), Beyaz balina (Delphinapterus Ieucas) ile Jaguar (Panthera onca), Aşırı Kaygı LC seviyesinde de Kutup tilkisi (Vulpes lagopus), Kutup kurdu (Canis lupus arctos) ve Grönland balinası (Balaena mysticetus) bulunuyor.

2020 hedefi 160 bin türün etüt edilmesi

IUCN, bugüne dek 93 binin üzerinde bitki ve hayvan türünü kırmızı liste indeksi kapsamında etüt ederek kategorilendirdi.

2020'ye dek bu listede 160 bin türün etüt edilmesi hedefleniyor.

Habitatlar ve koruma bölgeleri

Dünya üzerindeki habitatları etüt ederek kategorilendiren WWF, bunları orman habitatı, okyanus habitatı, tatlı sular, çayırlar, bataklıklar, kutuplar, çöller ve dağlar olarak ayırıyor.

Habitatlardaki özel seçilen korunma bölgeleri ise 4 kıta da toplanıyor. Bunlar arasında Kuzey kutbu başta olmak üzere, Amerika'nın kuzeyinde "Mezoamerika" adıyla bilinen Meksika-Amerika kayalıkları, Kaliforniya Körfezi, ABD ve Kanada'daki Büyük Ovalar bölgesi ve Chihuahuan Çölü ile Amerika'nın güneyindeki Galapagos adaları, Güney Şili ve Amazonlar bulunuyor.

Afrika'da Namibya, Madagaskar, Kongo Havzası ve Doğu Afrika kıyıları ile Asya bölgesinde yer alan ve dünyanın üçüncü uzun ve sadece bir ülkeyi sulayan en uzun nehri olan Yangtze Nehri, büyük Mekong Nehir Havzası, Doğu Himalayalar ve dünyanın deniz biyoçeşitliliğinin merkezi kabul edilen Batı Pasifik'teki Mercan Üçgeni ile Borneo-Sumatra ve Amur Nehri WWF'nin korunma bölgeleri arasında yer alıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Doğal Hayatı Koruma VakfıUluslararası Doğayı Koruma BirliğiAmur Parsı
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