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Amerikan yerlileri geleneklerinden vazgeçmiyor

Chicago'daki Amerikan yerlileri, yeni dernek binalarına 4 kilometrelik yürüyüşle gitti.

Amerikan yerlileri geleneklerinden vazgeçmiyor

Chicago'daki Amerikan yerlileri, yeni dernek binalarına 4 kilometrelik yürüyüşle gitti.

07 Mayıs 2017 Pazar 12:11
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Amerikan yerlileri geleneklerinden vazgeçmiyor

Chicago'daki Amerikan yerlileri, yeni dernek binalarına "güneş ayini" ile başlayan yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüşle gitti.

ABD'nin Chicago kentinde yaşayan Amerikan yerlileri, gelişen teknoloji ve değişen şartlara rağmen asırlardır yaşatmayı başardıkları geleneklerinden vazgeçmiyor.

Chicago'daki Amerikan Yerlileri Merkezi Derneği, Kızılderili gelenek ve inançlarını uygun düzenlenen ritüelle yeni binasında faaliyete başladı. Chase parkta gerçekleşen "güneş ayini" ile başlayan töreni, yaklaşık 60 yıldır dernek üyesi olan Amerikalı rahip Peter Powel yönetti. Yüzünü güneşe dönen grup, "tabiat ana"ya teşekkür ederek merasime başladı.

İlk olarak Wilson Caddesi üzerindeki 59 yıldır faaliyet gösterdikleri binaya kadar yürüyen Amerikan yerlileri, burada da binaya minnettarlıklarını ifade etti.

Türkiye'de de "üzerlik" olarak bilinen ve nazardan korunmak için kullanılan "peganum harmala" bitkisinin yakıldığı ayin, yaklaşık 4 kilometre uzaktaki Albany Park bölgesinde bulunan yeni binaya yürünmesiyle devam etti. 

Etkinlik hakkında AA muhabirine bilgi veren Chicago Amerikan Yerlileri Merkezi Derneği Başkanı Vincent Romero, Kızılderililer olarak geleneklerine olan bağlılıklarını sürdürmek için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

"Kızılderililerle Türkler arasındaki benzerlik dikkat çekici"

Romero, bazı çevrelerce ortaya atılan "Kızılderililerle Türklerin aynı soydan geldikleri" yönündeki iddialara ilişkin soruları da yanıtladı. Kızılderili ve Türkler arasındaki akrabalık ilişkisi hakkında detaylı bir çalışma yapma fırsatının olmadığını ifade eden Romero, iki toplum arasındaki benzerliklerin dikkat çekici olduğunu söyledi. Özellikle "Navayo" yerlilerinin çadır ve kilim motiflerinin Türk kültürüne yakın olduğunu kaydeden Romero, araştırmalarının Kızılderililer ile Vikingler arasında da klan sistemi ve tarım uygulamaları konusunda benzerlikler olduğunu ortaya koyduğunu anlattı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Amerikan YerlileriKızılderililerKızılderili-türk
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