Amerikan dergileri Türkiye'yi yazdı

ANKARA

ABD'de yayımlanan üç dergi, Türkiye, Mevlana felsefesi ve İstanbul'u sayfalarına taşıdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'de yayımlanan 818 bin tirajlı Conde Nast Traveler dergisinin Mayıs'ta çıkan ''2011 Conde Nast Traveler En İyiler Listesi'' başlıklı özel sayısında Türkiye'ye geniş yer verildi.

Derginin editör ve yazarlarından oluşan seçici heyet tarafından 1986'dan itibaren her yıl yüzlerce yerin ziyaret edilmesi ve kişisel deneyimler sonucu belirlenen dünyanın en iyi otelleri, SPA merkezleri ve restoranlarının yer aldığı listede, bu yıl Türkiye de bulunuyor.

Kremins, Türkiye'nin bu listede, Bodrum'daki Amantuya Oteli, İstanbul'daki House Hotel, Bosphorus Oteli ve ESPA SPA Merkezi ile yer aldığını belirtti.

Dergide, listeye Türkiye'den giren oteller ve SPA merkezi hakkında 3 makale yayımlanarak, bu mekanlardan ve Türkiye'den övgüyle bahsedildi.

ABD'de yayımlanan 1 milyonu aşkın tirajlı Departures dergisinin Mayıs-Haziran sayısında da yazar Brad Gooch'un Konya ile ilgili makalesi yer aldı.

ABD'nin seyahat alanında önde gelen dergilerinden Afar ise Mayıs sayısında İstanbul'un sanatsal ve kültürel gelişimini sayfalarına taşıdı.