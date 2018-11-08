Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95493
ALTIN
211.615
DOLAR
5.3740
STERLİN
7.0577
EURO
6.1579
"Amerikalılar Kaşıkçı'yı asla unutmamalı"
"Amerikalılar Kaşıkçı'yı asla unutmamalı"
OECD'den "antibiyotiklere dirençli bakteri" uyarısı
OECD'den "antibiyotiklere dirençli bakteri" uyarısı
Love Story'nin bestecisi öldü
Love Story'nin bestecisi öldü
Hollanda Başbakanı Rutte'den "ayrımcılığa karşı mücadele" çağrısı
Hollanda Başbakanı Rutte'den "ayrımcılığa karşı...
Londra'da "İstanbul'dan Sesler" konseri
Londra'da "İstanbul'dan Sesler" konseri

"Amerikalılar Kaşıkçı'yı asla unutmamalı"

Washington Post yazarı Parker, "Amerikalılar ne Kaşıkçı'yı ne de Trump'ın yüzünü diğer tarafa çevirme isteğini unutmalı." dedi.

"Amerikalılar Kaşıkçı'yı asla unutmamalı"

Washington Post yazarı Parker, "Amerikalılar ne Kaşıkçı'yı ne de Trump'ın yüzünü diğer tarafa çevirme isteğini unutmalı." dedi.

08 Kasım 2018 Perşembe 09:02
0 Okunma
"Amerikalılar Kaşıkçı'yı asla unutmamalı"

NEW YORK 

Washington Post yazarı Kathleen Parker, ABD'de ara seçimler sonrası yeniden hayatın soğuk gerçeklerine dönüldüğünü belirterek, "Cemal Kaşıkçı'nın acımasız cinayet emrini kim verdi ve sonuçları ne olacak?" diye sordu.

Gazetenin Pulitzer ödüllü köşe yazarı Parker, ABD'deki ara seçimler sonrası kaleme aldığı "Trump yüzünü çevirebilir fakat biz Cemal Kaşıkçı'yı unutamayız" başlıklı makalede, Kaşıkçı olayını yeniden gündeme taşıdı.

ABD medyasında bir süredir ana gündem maddesi olan Kaşıkçı olayının ara seçimler nedeniyle yavaş yavaş manşetlerden düştüğüne dikkati çeken Parker, "Şimdi, Beyaz Saray'daki gündelik hayatın soğuk gerçekliğine geri dönüyoruz. Başında ve sonunda, Cemal Kaşıkçı'nın acımasız cinayet emrini kim verdi ve sonuçları ne olacak?" ifadelerini kullandı.

"Trump günlerce her zaman yaptığını yaptı"

Makalesinde, Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasını hatırlatan Parker, şöyle devam etti:

"Trump günlerce her zaman yaptığını yaptı. Acımasız şeyler söyledi, böylece medya dağılıp, ABD'nin Suudileri Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulacağı gibi bir tatsızlıktan uzaklaşacaktı. Temsilciler Meclisi ve Senatonun, Trump'ın övündüğü silah satışlarını kısıtlamayı tartışmasının dışında durum rahat ve kıvamındaydı."

Parker, aynı zamanda Trump'ın damadı Jared Kushner'in arkadaşı olan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın "kadınları şoför koltuğuna oturtma" ve "bazı suçlarda taşlanma cezasını" kaldırma gibi girişimlerinden dolayı "yeni ilerici ümit" olarak görüldüğüne değindi.

Kathleen Parker, "Taşlamada belki azalma yaşanırken, Kraliyet Ailesi ile yolu kesişen eleştirel gazetecilerin ve diğerlerinin öldürülmesi kabul edilebilir bir uygulama değil." ifadelerine yer verdi.

Parker, öte yandan Trump'ın İran'dan petrol satın alan ülkelere, Suudi Arabistan'ın boşluğu dolduracağı ve piyasaların teklemesini önleyeceği beklentisiyle yaptırımlar uyguladığına dikkati çekerek, "Silahlar bazı temelde satılıp alınmaya ve Yemenliler ölmeye devam edecek." yorumunu yaptı.

"Sonuçta, Cemal Kaşıkçı cinayetine nasıl bir cevap verildi? Gerçekten, pek değil." değerlendirmesinde bulunan Parker yazısını, "Diğer bir ifadeyle, yaşam önceki gibi devam edecek ama Amerikalılar ne Kaşıkçı'yı ne de Trump'ın yüzünü diğer tarafa çevirme isteğini unutmalı." ifadesiyle sonlandırdı.

Kaşıkçı olayı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamamıştı. Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kalmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada "Maktul Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda, daha önceden yapılan planlama doğrultusunda, başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Cesedi, yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Washington PostCemal KaşıkçıKathleen Parker
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bin Selman'dan Evanjelistlere 'Kaşıkçı kulisi'
Bin Selman'dan Evanjelistlere 'Kaşıkçı kulisi'
Trump'ın talebi üzerine istifa etti
Trump'ın talebi üzerine istifa etti
Hollanda Başbakanı Rutte'den "ayrımcılığa karşı mücadele" çağrısı
Hollanda Başbakanı Rutte'den "ayrımcılığa karşı mücadele" çağrısı
AB'den Türkiye'nin üyelik sürecine destek
AB'den Türkiye'nin üyelik sürecine destek
ABD ara seçimlerinden sonra Trump'ın işi daha zor
ABD ara seçimlerinden sonra Trump'ın işi daha zor
ABD veya İsrail İran'a karşı kanıt sunamadı
ABD veya İsrail İran'a karşı kanıt sunamadı
Hindistan'da Faizabad şehrinin adı değişiyor
Hindistan'da Faizabad şehrinin adı değişiyor
Barselona ve Madrid'de bomba alarmı
Barselona ve Madrid'de bomba alarmı
Duryan meyvesinin kokusu nedeniyle uçak rötar yaptı
Duryan meyvesinin kokusu nedeniyle uçak rötar yaptı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ