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Amerikalı oyuncu gözaltına alındı

Yakar Top (Dodgeball) ve Davetsiz Çapkınlar (Wedding Crashers) filmleriyle tanınan ABD'li oyuncu Vince Vaughn, alkollü araç kullanmaktan Los Angeles'ta gözaltına alındı.

Amerikalı oyuncu gözaltına alındı

Yakar Top (Dodgeball) ve Davetsiz Çapkınlar (Wedding Crashers) filmleriyle tanınan ABD'li oyuncu Vince Vaughn, alkollü araç kullanmaktan Los Angeles'ta gözaltına alındı.

11 Haziran 2018 Pazartesi 14:38
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Amerikalı oyuncu gözaltına alındı

ABD'li oyuncu Vince Vaughn, alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındı.

BBC'nin haberine göre, dün sabah aracı Los Angeles'ta polis kontrol noktasında durdurulan 49 yaşındaki Vaughn ve yanındaki kişi, alkollü oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Bir süre gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılan Vaughn ve arkadaşının, polislere direnmek ve işlerini aksatmakla da suçlandığı belirtildi.

Yakar Top (Dodgeball) ve Davetsiz Çapkınlar (Wedding Crashers) filmleriyle üne kavuşan Vince Vaughn, 2001'de barda senarist Scott Rosenberg ve bir diğer kişiyle arasında çıkan, aktör Steve Buscemi'nin ayırmaya çalışırken yaralandığı kavga nedeniyle de gözaltına alınmıştı.

Vaughn hakkındaki saldırı suçlaması sonrasında düşürülmüştü.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDli Oyuncu Vince VaughnYakar Top
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