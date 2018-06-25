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Amerikalı Müslüman liderlerden Erdoğan'a övgü

Amerikalı Müslüman kanaat önderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını tebrik ederek, bu başarının hem Amerikalı Müslümanlar hem de dünya Müslümanları için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Amerikalı Müslüman liderlerden Erdoğan'a övgü

Amerikalı Müslüman kanaat önderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını tebrik ederek, bu başarının hem Amerikalı Müslümanlar hem de dünya Müslümanları için büyük önem taşıdığını ifade etti.

25 Haziran 2018 Pazartesi 11:40
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Amerikalı Müslüman liderlerden Erdoğan'a övgü

WASHINGTON

Amerikalı Müslüman kanaat önderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını tebrikederek, bu başarının hem Amerikalı Müslümanlar hem de dünya Müslümanları için büyük anlam taşıdığına işaret etti.

AA muhabirine açıklamalar yapan ABD'nin önde gelen Müslüman kanaat önderleri, Türkiye'nin tüm İslam ülkeleri için çok önemli ve örnek bir ülke olduğu yorumunda birleşti.

ABD'deki en büyük Müslüman hakları savunucusu kurum konumundaki Amerikan İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR) başkanı Nihad Awad, başarılı geçen seçimden dolayı Türk halkını tebrik ettiğini belirtti.

"Türk insanı tercihini yapmıştır"

Awad, "Türk insanı bir kez daha yoğun bir şekilde sandık başına giderek tercihini yapmıştır. Bu başarısından dolayı Türk halkını ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyoruz. Türkiye'deki bu seçimler, özellikle bu zor dönemde ve zor coğrafyada Müslüman bir ülkede demokrasinin bu denli güzel bir şekilde işlediğini göstermesi bakımından son derece önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Müslüman ülkelerdeki demokrasinin önemine değinen Awad, Türkiye'nin bu noktada özel bir konumda olduğuna işaret etti. Awad, "Zira demokrasi, insan hakları ve özgürlüklerin garantisi olan bir rejimdir. Türkiye de bunun örneklerini gösteren önemli bir Müslüman ülke olması hasebiyle tüm Müslüman coğrafyadan destek görmektedir." dedi.

ABD'deki Müslüman sivil toplum örgütlerinin çatı kuruluşu olan ABD Müslüman Organizasyonları Konseyinin (USCMO) genel sekreteri Usame Cemal de seçimlerin olgunlukla tamamlanmasına dikkati çekti.

"Bu, Türkiye'nin tüm dünyaya gönderdiği demokrasi mesajıdır"

Cemal, şunları kaydetti:

"Yüzde 90'a varan seçime katılım oranıyla Türkiye, hakkındaki tüm seçim şaibelerini ortadan kaldıracak bir sonuç ortaya koymuştur. Türk halkını tebrik ediyorum. Seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Bu, Türkiye'nin tüm dünyaya gönderdiği çok güçlü bir demokrasi mesajıdır. Daha önce bu denli katılımcı bir seçim takip ettiğimi hatırlamıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısının tüm Müslüman coğrafyada sevinçle karşılandığını kaydeden Cemal, "Erdoğan'ın zaferi, ümmetin hala ayakta olduğunu göstermesi bakımından büyük bir umudu temsil etmektedir. Zor bir dönemden geçerken ümmetin hala böyle liderlere sahip olduğunu görmesi son derece önemlidir. Bundan dolayı çok mutluyuz." diye konuştu.

"Ümit ederiz ki İslam ülkeleri de Türkiye'nin yolunu takip eder"

Sosyal yardım alanında Chicago bölgesinin en önemli kurumlarından Zekat Vakfının başkanı Halil Demir de Müslüman ülkelerdeki demokrasi tecrübesine ve Türkiye'nin örnek olduğuna değindi.

Demir, "Hem Amerikalı Müslümanlar hem de İslam ülkelerine örnek olması bakımından Müslüman bir ülke olarak Türkiye'nin demokrasiyi nasıl güzelce uygulayabildiğini göstermesi önemlidir. Ümit ederiz ki diğer İslam ülkeleri de Türkiye'nin yolunu takip eder ve sorunlarını barış içinde çözerler." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece AK Parti'nin değil, tüm ülkenin Cumhurbaşkanı olduğunu vurgulamıştır. Onun bu vizyonu Türkiye'yi olduğu kadar tüm dünya Müslümanlarını da ilgilendirmektedir." diyen Demir, Müslümanların kendi sorunlarını kendilerinin çözebileceğini dile getirdi.

Demir, "Türk milletini tebrik ederim. Tüm dünyaya nasıl kardeşçe bir demokrasinin işletilebileceğini gösterdiler. Amerikalı Müslümanlar ve dünya Müslümanları için çok önemli bir ülke olan Türkiye'de güçlü bir liderliğin olması değerlidir." yorumunu yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Amerikalı Müslüman LiderlerErdoğan
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