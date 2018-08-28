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Amerikalı gençlerin yüzde 2'si düzenli olarak gazete okuyor

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, Amerikalı gençlerin sadece yüzde 2'si günlük düzenli olarak gazete okuyor.

Amerikalı gençlerin yüzde 2'si düzenli olarak gazete okuyor

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, Amerikalı gençlerin sadece yüzde 2'si günlük düzenli olarak gazete okuyor.

28 Ağustos 2018 Salı 09:14
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Amerikalı gençlerin yüzde 2'si düzenli olarak gazete okuyor

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, Amerikalı gençlerin sadece yüzde 2'si günlük düzenli olarak gazete okuyor.

San Diego Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, Amerikalı gençlerin günlük gazete okuma oranı sadece yüzde 2 oldu.

Araştırmaya katılan gençlerin sadece üçte biri, son bir yıl içerisinde hiç kitap okumadı.

1990'lı yıllarda aynı üniversite tarafından yapılan benzeri araştırmada, gençlerin üçte biri düzenli olarak günlük gazete okurken, bu rakamın 2016 yılında yüzde 2'ye düşmesi dikkati çekiyor.

Üniversite araştırmasına 1 milyondan fazla gencin katıldığı belirtildi.

Araştırmayı yapan akademisyenler, gençlerdeki okuma oranın düşüşünü ise şu sözlerle değerlendirdi:

''Gençlerin internet üzerinden yaptıkları aktiviteleri göz ardı etmemeliyiz. Ortalama bir lise öğrencisi 2016 yılında günlük ortalama 6 saat sosyal medya kullanıyor, mesajlaşıyor, oyun oynuyor ve internet taramaları yapıyor. Bu rakam 1990'lı yıllardaki gençlerin okuma oranının yaklaşık iki katına tekabül ediyor. Bu süre ortaokul öğrencilerinde günlük 4 saat.''

Araştırmada ayrıca 1970'li yıllarda yapılan araştırmalarda lise son sınıfı öğrencilerinin yaklaşık olarak yüzde 60'nın günlük gazete ve dergi okuduğu vurgulandı.

Araştırmada, gençler arasında televizyon seyretme süresinin düştüğüne de işaret ediliyor.

1990'lı yıllarda ortaokul öğrencilerinin yüzde 22’sinin günde ortalama 5 saat veya üstü televizyon seyrettiği kaydedilirken, 2016 yılında günlük ortalama 5 saat veya üstü televizyon seyreden gençlerin oranının yüzde 10'lara gerilediğini görülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDAmerikalı Gençler
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