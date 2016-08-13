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Almanya'dan 'Halep'e hava koridoru' önerisi

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier Halep'e hava koridoruyla yardım yapılmasının araştırıldığını söyledi.

Almanya'dan 'Halep'e hava koridoru' önerisi

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier Halep'e hava koridoruyla yardım yapılmasının araştırıldığını söyledi.

13 Ağustos 2016 Cumartesi 16:59
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Almanya'dan 'Halep'e hava koridoru' önerisi
BERLİN 

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier Suriye'de rejim ve Rus güçleri tarafından hedef alınan Halep'e insani yardım ulaştırılması amacıyla hava koridorunun açılması önerisini incelediklerini söyledi. 

Steinmeier, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada Esed rejiminin kendi halkına klor gazı kullanmasını sert şekilde eleştirdi ve Halep'te acil yardıma ihtiyaç duyanlara erişim sağlanması için hava koridoru oluşturulmasını istedi.

Steinmeier, ''Yasaklanmış varil ya da kimyasal bomba kullanılmasını sert bir şekilde kınıyoruz. Taraftardan sivil halkın korunması için her şeyi yapmalarını talep ediyoruz. Halepte olanlar beş buçuk yıllık iç savaşta yeni bir gerilim basamağı. Bize gelen yeni bilgiler, klor gazının suçsuz kadın, erkek ve çocuklara kullanıldığı yönünde.'' dedi.

Almanya'nın BM, ABD ve Rusya ile insani yardım konusunda görüşme halinde olduğunu belirten Steinmeier, BM gözetiminde Halep'e acil insani yardımın nasıl yapılabileceğini değerlendirdiklerini, pazartesi günü Rus mevkidaşıyla bu konuyu ele alacaklarını ifade etti.

Suriye temas grubunun daha önce sistematik olarak insani yardımların gönderilmesinin reddedilmesi durumunda bu yardımların havadan yapılması konusunda anlaşmaya vardığını anımsatan Steinmeier, ''Halihazırda Deyr ez-Zur kentindeki insanların havadan yardımlarla ihtiyacı karşılanabiliyor. Eğer Halep'in iki bölümü de yeterince insani yardım alamazsa öncelik tıbbi malzemeler olmak üzere havadan yardım imkanı incelenmelidir.'' dedi.

Steinmeier ayrıca Halep'teki insanların bombalamalar dışında gıda, içme suyu ve ilaç konusunda gün geçtikçe felakete sürüklendiğinin altını çizdi.

Almanya Dışişleri Bakanı, Suriye'de çarpışan taraflara Cenevre'deki müzakerelere dönme çağrısında bulunarak, ''Suriye'nin tamamı için çözüme ihtiyacımız var. Cenevre'de yeni müzakerelere çıkış noktası olması için silahlar susmalı.'' ifadesini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 13.08.2016 17:00
Anahtar Kelimeler:
Almanya- Önce Vatan Gazetesi
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