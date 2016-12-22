Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk lirasına destek çağrısı, Almanya'da da yankı buldu. Bazı gurbetçi vatandaşlar döviz birikimlerini Türk lirasına çevirerek Türkiye'deki hesaplarına gönderirken, Türk esnaftan bazıları ise Türk lirası üzerinden hizmet vermeye başladı.
Almanya'nın Frankfurt kentinde Türk esnafın yoğun bulunduğu "Münchener Caddesi"nde kuaför salonu işleten Adem Ayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine Türk lirası kampanyası başlattıklarını söyledi.
Yaklaşık 5 yıldır kuaför salonunu işlettiğini dile getiren Ayar, işletmenin camına 2 gün önce "Türk parası geçerlidir" ilanını yapıştırdığını ifade etti.
Bunun üzerine bazı müşterilerin lira üzerinden ödeme yapmaya başladığını belirten Ayar, "Avronun yanı sıra Türk lirasını da kabul etmeye başladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine böyle bir karar aldık. İki gündür Türk lirası ile de müşteri kabul ediyoruz. İki müşterimiz geldi. Onlarla öyle bir alışverişimiz oldu." diye konuştu.
Ayar, kampanyanın gerekmesi durumunda uzun bir süre daha devam edeceğini sözlerine ekledi.
Aynı cadde üzerinde balık restoranı işleten Vedat Elmalı da kampanyaya destek verdiklerini belirterek, "Bu kampanyaya Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla başladık. Birisi önder olacak ki vatandaş onun arkasından gitsin. Bizim amacımız da bu." dedi.
Avrupa'daki gurbetçi vatandaşların Türkiye ekonomisine sembolik de olsa katkı sunması gerektiğini vurgulayan Elmalı, "Bu kampanya bizim milli meselemiz. Başka bir açıklaması yok. Keşke elimizden daha fazlası gelse onları da yapsak." diye konuştu.
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