Almanya'daki rehine eylemi sona erdi

BERLİN



Almanya'nın Bavyera eyaletinin Ingolstadt kentinde dün meydana gelen ve yaklaşık 9 saat süren rehine eylemi yapılan operasyonla sona erdi.



Sabah saatlerinde bir saldırganın belediye binasındaki çalışanları rehin almasıyla başlayan eyleme özel tim müdahale etti. Eylemcinin omzundan ve bacağından yaralandığı operasyonda rehineler yara almadan kurtarıldı.



Müdahalenin ardından yapılan basın toplantısında ismi açıklanmayan saldırganın kullandığı tabancanın sahte olduğu ve yanında bıçak bulundurduğu belirtildi.



Polis, açıklamasında daha önce birkaç belediye çalışanını takip eden ve bazı çalışanlara tacizde bulunan saldırganın psikolojik problemleri olan birisi olduğunu bildirdi.



Savcı Helmuıt Walther de yaptığı açıklamada saldırganın geçen temmuz sonunda adam yaralama, hakaret ve taciz nedeniyle ceza aldığını ancak cezanın ertelendiğini kaydetti. Savcı ayrıca saldırganın belediyeye giriş yasağı bulunduğunu da ifade etti.



Sabah saatlerinde belediyeye gelen saldırgan önce 3 kişiyi rehin almış daha sonra belediye başkan yardımcısını serbest bırakmıştı.



Seçim kampanyası çerçevesinde öğleden sonra Ingolstadt'da gelmesi beklenen Başbakan Angela Merkel programını iptal etmişti.





AA