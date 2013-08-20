Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Almanya'daki rehine eylemi sona erdi

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Ingolstadt kentinde yaklaşık 9 saat süren rehine eylemi yapılan operasyonla sona erdi.

Almanya'daki rehine eylemi sona erdi

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Ingolstadt kentinde yaklaşık 9 saat süren rehine eylemi yapılan operasyonla sona erdi.

20 Ağustos 2013 Salı 08:21
428 Okunma
Almanya'daki rehine eylemi sona erdi
BERLİN

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Ingolstadt kentinde dün meydana gelen ve yaklaşık 9 saat süren rehine eylemi yapılan operasyonla sona erdi.

Sabah saatlerinde bir saldırganın belediye binasındaki çalışanları rehin almasıyla başlayan eyleme özel tim müdahale etti. Eylemcinin omzundan ve bacağından yaralandığı operasyonda rehineler yara almadan kurtarıldı.

Müdahalenin ardından yapılan basın toplantısında ismi açıklanmayan saldırganın kullandığı tabancanın sahte olduğu ve yanında bıçak bulundurduğu belirtildi.

Polis, açıklamasında daha önce birkaç belediye çalışanını takip eden ve bazı çalışanlara tacizde bulunan saldırganın psikolojik problemleri olan birisi olduğunu bildirdi.

Savcı Helmuıt Walther de yaptığı açıklamada saldırganın geçen temmuz sonunda adam yaralama, hakaret ve taciz nedeniyle ceza aldığını ancak cezanın ertelendiğini kaydetti. Savcı ayrıca saldırganın belediyeye giriş yasağı bulunduğunu da ifade etti.

Sabah saatlerinde belediyeye gelen saldırgan önce 3 kişiyi rehin almış daha sonra belediye başkan yardımcısını serbest bırakmıştı.

Seçim kampanyası çerçevesinde  öğleden sonra Ingolstadt'da gelmesi beklenen Başbakan Angela Merkel programını iptal etmişti.

AA

Son Güncelleme: 20.08.2013 08:22
Anahtar Kelimeler:
Almanyadaki Rehine Eylemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ