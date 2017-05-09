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Almanya’da terör şüphesiyle bir asker daha yakalandı

Almanya'da, Irkçı terör saldırı planladığı iddiasıyla tutuklanan üsteğmen Franco A'ya ilişkin soruşturma kapsamında bir başka asker daha gözaltına alındı.

Almanya’da terör şüphesiyle bir asker daha yakalandı

Almanya'da, Irkçı terör saldırı planladığı iddiasıyla tutuklanan üsteğmen Franco A'ya ilişkin soruşturma kapsamında bir başka asker daha gözaltına alındı.

09 Mayıs 2017 Salı 15:15
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Almanya’da terör şüphesiyle bir asker daha yakalandı

BERLİN

Almanya’da ırkçı terör saldırısı planladığı iddiasıyla tutuklanan üsteğmen Franco A’ya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bir askerin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kehl kentinde gözaltına alınan Maximilian T. adlı askerin, 26 Nisan'da tutuklanan aşırı sağcı Franco A. ve Mathias F. ile devleti tehdit edecek ağır şiddet eylemi düzenlemekle suçlandığı ifade edildi.

Zanlının tutuklanması talebiyle hakim karşısına çıkarılacağı belirtilen açıklamada, "yanlış bir yabancı ve mülteci politikası izledikleri" iddiasıyla siyasetçilere ve devlet yetkililerine saldırı planlayan ve hedef aldıkları kişileri çeşitli kategorilere ayıran zanlıların listesinde eski Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Adalet Bakanı Heiko Maas'ın da yer aldığı aktarıldı.

Saldırının hayata geçirilmesini Franco A'nın üstlendiği, bunun için de hayali kimlik oluşturarak kendisini sığınmacı olarak kaydettirdiğine işaret edilen açıklamada, böylelikle saldırı düzenledikten sonra dikkatlerin Almanya’daki sığınmacıların üzerine çekilmek istendiği kaydedildi.

Açıklamada, Franco A'nın sığınmacılara verilen para yardımını almak için bazen bizzat ilgili resmi dairelere gittiği, bu sırada görevde olmayan Franco A’yı Maximilian T’nin üstlerine karşı koruduğu ifade edildi.

Zanlıların saldırıları gerçekleştirmek için 7,65 milimetre kalibrelik Browning marka Fransız yapımı bir silah temin ettiği bildirilen açıklamada, Franco A’nın ocak ayı ortasında Viyana havalimanında sakladığı silahın Avusturya polisi tarafından bulunduğu hatırlatıldı.

Yapılan soruşturma kapsamında, Franco A. ile kendisine yardım etmekle suçlanan üniversite öğrencisi Mathias F. 26 Nisan’da tutuklanmıştı. Alman ordusunda yapılan incelemelerde Franco A'nın görev yaptığı İllkirchen kentindeki kışlanın duvarlarında gamalı haç çizimleri ve eski Nazi ordusundan kalma eşyalar tespit edilmiş, benzer eşyalar Baden-Württemberg eyaletindeki Fürstenberg kışlasında da bulunmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaTerör şüphelisiAsker
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