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Almanya'da rehine krizi

Bavyera eyaletinin Ingolstadt Belediyesi'nde üç kişi rehin alındı.

Almanya'da rehine krizi

Bavyera eyaletinin Ingolstadt Belediyesi'nde üç kişi rehin alındı.

19 Ağustos 2013 Pazartesi 15:53
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Almanya'da rehine krizi
BERLİN

Almanya’nın Bavyera eyaletinin Ingolstadt kentindeki belediyede bir saldırganın üç kişiyi rehin aldığı bildirildi.

Ingolstadt polisi, 24 yaşındaki saldırganın kendi açıklamasına göre silahlı olduğunu, ancak şimdiye kadar herhangi bir talepte bulunmadığını belirtti.

Açıklamada, saldırganla sürekli bağlantıda olunduğu kaydedildi.

Olay yerine gelen Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, saldırganın sabıkasının bulunduğunu ve bir kişiyi sürekli takip ettiği için belediyeye girmesinin yasaklandığını kaydetti.

Herrmann, kentin Belediye Başkanı Yardımcısı Sepp Misslbeck, Misslbeck’in saldırgan tarafından taciz edilen sekreteri ile bir çalışanın rehin alındığını söyledi.

Merkel'in yapacağı miting iptal edildi

Öte yandan belediyenin önünde düzenlenmesi planlanan Başbakan Angela Merkel’in mitinginin iptal edildiği bildirildi.

Ingolstadt Belediye Başkanı Alfred Lehmann, saldırganın adam yaralamak ve tehdit etmek suçlarından sabıkasının bulunduğunu söyledi.

Belediye çevresinde geniş güvenlik önleminin alındığı ifade edildi.

AA

Son Güncelleme: 19.08.2013 15:54
Anahtar Kelimeler:
Almanyada Rehine Krizi
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