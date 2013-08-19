Almanya'da rehine krizi

BERLİN



Almanya’nın Bavyera eyaletinin Ingolstadt kentindeki belediyede bir saldırganın üç kişiyi rehin aldığı bildirildi.



Ingolstadt polisi, 24 yaşındaki saldırganın kendi açıklamasına göre silahlı olduğunu, ancak şimdiye kadar herhangi bir talepte bulunmadığını belirtti.



Açıklamada, saldırganla sürekli bağlantıda olunduğu kaydedildi.



Olay yerine gelen Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, saldırganın sabıkasının bulunduğunu ve bir kişiyi sürekli takip ettiği için belediyeye girmesinin yasaklandığını kaydetti.



Herrmann, kentin Belediye Başkanı Yardımcısı Sepp Misslbeck, Misslbeck’in saldırgan tarafından taciz edilen sekreteri ile bir çalışanın rehin alındığını söyledi.



Merkel'in yapacağı miting iptal edildi



Öte yandan belediyenin önünde düzenlenmesi planlanan Başbakan Angela Merkel’in mitinginin iptal edildiği bildirildi.



Ingolstadt Belediye Başkanı Alfred Lehmann, saldırganın adam yaralamak ve tehdit etmek suçlarından sabıkasının bulunduğunu söyledi.



Belediye çevresinde geniş güvenlik önleminin alındığı ifade edildi.





AA