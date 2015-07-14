Almanya'da muhalefetten Merkel'e Yunanistan eleştirisi

BERLİN

Almanya’da muhalefet partileri, Avro bölgesi liderlerinin Yunanistan’ın borç krizinin çözümü amacıyla yeni bir kurtarma paketinde uzlaşılması konusunda Almanya Başbakanı Angela Merkel’i ve Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble'yi eleştirdi.

Sol Parti Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Sahra Wagenknecht yaptığı yazılı açıklamada, Avro bölgesi ile Yunanistan arasındaki anlaşmayla "bir kez daha milyarlarca verginin saçma ve başarısız olan politika için çarçur edileceğini" belirtti.

“Angela Merkel, Wolfgang Schaeuble ve ( Almanya Ekonomi Bakanı) Sigmar Gabriel’in yer aldığı 'Berlin troykasıyla' Avrupa’nın geleceği yoktur” ifadesini kullanan Wagenknecht,Yunanistan ile ilgili Merkel ve Schaeuble’nin, ekonomistlerin uyarılarına kulak vermeden uyguladıkları başarısız politikayı sürdürmek yerine değiştirmesi gerektiğini kaydetti.

Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu Başkanı Katrin Göring-Eckardt de Welt gazetesine yaptığı açıklamda Merkel’in Almanya’nın izlediği yoldan saptığını savunarak, Merkel’in, tutumuyla Avrupa düşüncesine zarar verdiğini söyledi.

Göring-Eckardt, son aylarda bazı sorunların olduğunu, bunların bazılarının Yunanistan tarafından kaynaklandığını ancak yine de Merkel, Schaeuble ve Gabriel’in yönlerinden saptıklarını ileri sürdü.

Schaueble’nin Yunanistan’ın bir süre Avro bölgesinden çıkabileceği önerisine de tepki gösteren Göring-Eckardt, Maliye Bakanının sert tutumuyla Almanya’nın Avrupa’daki olumlu imajına sürekli zarar verildiğini iddia etti.

Yunanistan ile uzlaşma Alman basınında

Alman gazetelerinde de Yunanistan ile Avro bölgesi arasında varılan uzlaşma geniş yer buldu.

"Süddeutsche Zeitung" gazetesi “Çipras Avro ülkelerine boyun eğdi” başlığını kullanarak, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın 86 milyar avroluk yardım paketini ağır koşulları yerine getirerek alabileceğini yazdı.

"Die Welt" gazetesi de “Hamle yapma sırası Atina’da” başlığıyla okurlarına duyurduğu haberde, Yunan parlamentosunun rekor hızla reformları yerine getirmesi gerektiğine işaret etti.

“Merkel bizim paramızla Yunanistan’ı kurtarıyor” başlığını kullanan "Bild" gazetesi ise 17 saat süren zirveden sonra Merkel’in Yunanistan’a üçüncü yardım paketi güvencesi verdiği ifade edildi.

"Tageszeitung" gazetesi ise manşette fotomontajla gözü morarmış, başı sargılı gösterilen Çipras’ın fotoğrafını kullandı, anlaşmayla Yunanistan’ın Avro bölgesinden çıkmasının masadan kalktığını anımsattı.