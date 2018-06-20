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Almanya’da kullanılan oylar Türkiye’ye gönderildi

Türkiye’de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Almanya’da kullanılan oylar uçakla Türkiye’ye gönderildi.

Almanya’da kullanılan oylar Türkiye’ye gönderildi

Türkiye’de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Almanya’da kullanılan oylar uçakla Türkiye’ye gönderildi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 15:56
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Almanya’da kullanılan oylar Türkiye’ye gönderildi

Türkiye’de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Almanya’da kullanılan oylar uçakla Türkiye’ye gönderildi. 

7-19 Haziran tarihlerinde Berlin, Hannover ve Hamburg seçim bölgelerinde kullanılan oylar, turuncu diplomatik torbalar içinde Berlin-Tegel Havalimanı'nın askeri bölümüne getirildi.

Torbalar, Berlin, Hannover ve Hamburg’dan gelen sandık saklama komisyonu ve Türkiye’den gelen siyasi parti temsilcileri ve YSK görevlilerinin nezaretinde kargo konteynerlerine konuldu.

Konteynerler daha sonra Türk Hava Yolları (THY) uçağının kargo bölümüne yüklendi.

Uçağa Berlin’den 42, Hannover’den 31 ve Hamburg’dan 27 olmak üzere toplam 100 turuncu torba yerleştirildi.

Uçak, Berlin’in ardından, Danimarka’nın başkenti Kopenhag, İsveç’in başkenti Stockholm ve İngiltere’nin başkenti Londra’ya uğrayacak ve bu ülkelerde kullanılan oyları da alarak Türkiye’ye dönecek.

Almanya’nın diğer bölgelerinde kullanılan oylar ise bugün ilerleyen saatlerde Köln ve Münih’ten uçakla Türkiye’ye gönderilecek. 

AA

Anahtar Kelimeler:
27. Dönem Milletvekili Genel SeçimiAlmanya
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