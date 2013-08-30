Almanya'da İslam dinini ilkokulda öğrenecekler

FRANKFURT





Almanya’nın Hessen eyaletindeki ilkokullarda İslam din dersi okutulmaya başladı. İlk ders Frankfurt şehrindeki Henri-Dunant-Schule (HDS) İlkokulunda başladı.

İslam din dersinin okutulmaya başladığı ilk günde Hessen Eyaleti Başbakan Yardımcısı, Uyum, Adalet ve Avrupa Bakanı Jörg Uwe Hahn ve Hessen Eyaleti Eğitim Bakanı Nicola Beer ile Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Hessen Eyaleti Başkanı Fuat Kurt, HDS ilkokulunda hazır bulundu. İlk ders gününde din dersi öğretmeni Timur Kumlu ve öğrencilerini yalnız bırakmayan katılımcılara çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Hahn konuşmasında, İslam din derslerinin okullarda okutulmasıyla ilgili olarak altyapının bakanlık tarafından sağlandığını ve içeriğin tamamen DİTİB’e ait olduğunu söyledi. Hahn, İslam din dersinin okutulmasının eyalette bir ilk olduğunu ve bu kararın gelecekte sürdürüleceğini sözlerine ekledi. Bu yıl ilkokul birinci sınıflarda, sonraki yıl ikinci sınıflar ve ilerleyen yıllarda üst sınıflar için dersler verilecek“ diyen Hahn, "Başlangıçta 27 ilkokulda başlayan dersler, ilerleyen yıllarda 50 veya belki daha fazla okulda okutulacak“ şeklinde konuştu. Hahn, İslam din derslerinin okullarda okutulmaya başlamasının gurur verici ve sevindirici olduğunu da sözlerine ekledi.

Eğitim Bakanı Beer ise konuşmasında, derslerin okutulmaya başlamasının kendisini çok mutlu ettiğini ifade ederek: “Sonunda dersler okutulmaya başladı. Çocukların ne kadar motive olarak derse katıldıklarını hep beraber gördük. Belki de çocukların bildikleri konulardı fakat öğretmen Timur Bey, konuları çocuklara derinlemesine anlattı“ dedi. Bakan Beer, sürecin yaklaşık 4,5 yıldan bu yana sürdüğünü ve DİTİB ile Ahmediye cemaatinin çalışmaları sonucunda derslere başlandığını kaydetti.

İslam din dersinin okullarda okutulmaya başlamasının kendisini gururlandırdığını söyleyen Fuat Kurt ise "Biz bu ülkede yaşıyoruz, bu ülkeye katkılarımız var. Her türlü hak ve sorumluluklarımız var. Sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz, maalesef haklarımızı kendi eksikliklerimizden dolayı alamıyoruz. Bu bizim anayasal bir hakkımızdı. Her insanın kendi dinini okullarda öğrenme hakkı var. Bu anlamda baktığınızda çok önemli bir gelişme“ dedi.

Din dersi öğretmeni Timur Kumlu da derslerin okutulmaya başlamasını önemli bir gelişme olarak gördüğünü söyleyerek, "Çocukların gelişimine ve kültürüne faydalı olacağına inanıyorum. Çocuklar dinleri hakkında daha fazla bilgiye sahip olacaklar“ ifadelerini kullandı.