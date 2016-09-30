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Almanya'da hastane yangını

Almanya'nın Bochum kentindeki Bergmannsheil Üniversite Hastanesi’nde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'da hastane yangını

Almanya'nın Bochum kentindeki Bergmannsheil Üniversite Hastanesi’nde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

30 Eylül 2016 Cuma 12:12
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Almanya'da hastane yangını

 Almanya'nın Bochum kentindeki Bergmannsheil Üniversite Hastanesi'nde çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bochum itfaiyesinden yapılan açıklamada, yangının hastanenin 6. katındaki bir hasta odasında çıktığı ve ardından hızla yayıldığı ifade edildi.

Yangında en az iki kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, 15 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Yangının henüz kontrol altına alınamadığı, 200'ün üzerinde itfaiye erinin söndürme çalışmalarında görev yaptığı bildirildi.

Olay yerinde bulunan Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Ralf Jaeger de yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğunu belirterek, 2 ağır yaralının başka hastaneye kaldırıldığı, diğer yaralıların ise aynı hastanede, yangından etkilenmeyen bölümlere götürüldüğünü söyledi.

Yangının henüz söndürülemediğine dikkati çeken Jaeger, olay sırasında büyük çaba sarf eden doktorlara, hemşirelere ve itfaiye erlerine teşekkür ederek, "Bu çabalar olmasaydı daha trajik sonuçlar olabilirdi." dedi.

AA

Son Güncelleme: 30.09.2016 12:13
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaBochumBergmannsheil Üniversite HastanesiYangınKuzey-Ren Vestfalya Eyaleti
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