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Almanya'da Fatih Camisine saldırı

Almanya'nın Dresden kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Fatih Camisine yönelik saldırı düzenlendiği bildirildi.

Almanya'da Fatih Camisine saldırı

Almanya'nın Dresden kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Fatih Camisine yönelik saldırı düzenlendiği bildirildi.

27 Eylül 2016 Salı 08:53
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Almanya'da Fatih Camisine saldırı

 Almanya'nın Dresden kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Fatih Camisine yönelik saldırı düzenlendiği bildirildi.

Fatih Camisi Derneği Başkanı Mahmut Bacaru, yaptığı açıklamada, yerel saat ile 22.00'de camide büyük bir patlama gerçekleştiğini söyledi.

Olay anının kameralar tarafından tespit edildiğini belirten Bacaru, imamın lojmanının önüne bir kişinin gaz şişesine benzer bir şeyler koyduğunun görüldüğünü ifade etti.

Ardından bir patlamanın meydana geldiğini anlatan Bacaru, olay yerinde şu an polisin incelemeler yaptığını da belirtti.

Olaydan sonra camiye giden Mustafa Taşkın, kameralarda görülen söz konusu kişinin gaz şişesine benzer cisimleri kapının önünde koyduğunu belirterek, bunlardan birinin patladığını anlattı.

Patlamanın ardından yangın çıktığını ve komşuların müdahalesiyle yangının söndürüldüğünü ifade eden Taşkın, olay sırasında yaralanan olmadığını belirtti.

Taşkın, cami imamı Hamza Turan ve ailesinin şokta olduklarını kaydetti.

Olayı haberi alır almaz Dresden'e 200 kilometre uzaklıktaki Berlin'den olay yerine intikal eden Başkonsolos Ahmet Başar Şen, olayda yaralanan olmamasının tek sevindirici kısım olduğunu söyledi.

Yetkililerden bilgi alan Başar Şen, olayın tüm yönleriyle Alman makamları tarafından araştırılmasını istedi.

Saldırıyı kınayan Şen, sorumluluların bir an önce yakalanmasını ümit ettiklerini, bu konunun takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Görgü tanıklarının ise bir kişinin patlamadan sonra motosikletle bölgeden uzaklaştığını polise haber verdikleri öğrenildi.

Olayda molotofkokteyli mi yoksa başka bir patlayıcının mı kullanıldığının araştırıldığı ifade edildi.

Almanya'da 3 gün önce de Hessen eyaletinin Bebra kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı Mimar Sinan Camisini de içinde barındıran Türk-İslam Kültür Derneğine molotofkokteyli atılmış, binanın dış cephesinde yaklaşık 10 bin avro zarar meydana geldiği açıklanmıştı.

AA

Son Güncelleme: 27.09.2016 09:14
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaDresden KentiDiyanet İşleri Türk İslam BirliğiDitib
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