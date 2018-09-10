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Almanya’da camiye saldırı

Almanya'nın Nordenhamm kentinde DİTİB'e bağlı Selimiye Camisi'nin duvarına ırkçı içerikli yazılar yazıldı ve domuz etinden yapılmış sosis ve kıyma parçaları atıldı.

Almanya’da camiye saldırı

Almanya'nın Nordenhamm kentinde DİTİB'e bağlı Selimiye Camisi'nin duvarına ırkçı içerikli yazılar yazıldı ve domuz etinden yapılmış sosis ve kıyma parçaları atıldı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 17:08
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Almanya’da camiye saldırı

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinin Nordenhamm kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Selimiye Camisi’ne kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıda bulunuldu.

Delmenhorst polisi tarafından yapılan açıklamada, Walther-Rathenau Caddesi'nde bulunan caminin duvarına siyah boyayla yazılar yazıldığı ve domuz etinden yapılmış çeşitli ürünlerin atıldığı belirtildi.

Açıklamada, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

Selimiye Camisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İdris Aksüt de gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam yatsı namazından sonra camiyi kilitleyip eve gittiklerini anlatarak, "Dikkatimizi çeken herhangi bir şey görmedik. Çirkin saldırı bu sabah saat 04.00 sularında olmuş. Saldırıda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yeni bakımını ve badanasını yaptığımız camimizin duvarlarına çirkin yazılar yazılmış, domuz etinden yapılmış sosis ve kıyma parçaları atılmıştır." dedi.

Olayı kınadıklarını dile getiren Aksüt, "Bizi yolumuzdan yıldırmak isteyenler başaramayacaklardır." dedi.

Caminin güvenlik kamera kayıtlarının polise teslim edildiğini söyleyen Aksüt, polisin olayı bir an önce aydınlatmasını istedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaAlmanya’da Camiye SaldırıDiyanet İşleri Türk İslam Birliği
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