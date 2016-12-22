İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 31 Aralık 2015 verilerine göre, ülkede 4,4 ila 4,7 milyon Müslüman'ın yaşadığı ve bu sayının ülke nüfusunun yüzde 5,4 ila 5,7'sine tekabül ettiği belirtildi.
Açıklamada, 2011 yılından bu yana ülkedeki Müslüman sayısında 1,2 milyon artış kaydedildiği vurgulandı.
Ayrıca 2008 yılında Müslümanlar arasında Türklerin yüzde 68 ile ilk sırada bulunduğu ancak 2015'te bu oranının yüzde 51'e düştüğü belirtildi.
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