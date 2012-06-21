Almanya yeni vize merkezleri kuruyor

BERLİN

Almanya İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich, Almanya'da iş yapmak isteyen Türk iş adamlarının vize işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Türkiye'de yeni vize alım merkezleri kurduklarını söyledi.

Bakan Friedrich, Berlin-Brandenburg Türk-Alman İşadamları Birliği'nin (TDU) daveti üzerine dernekte düzenlenen toplantıya katıldı, burada vatandaşların sorularını yanıtladı.

Friedrich, vize uygulamasının kolaylaştırılması için Türk bakanlarla görüşmelerde bulunduğunu, Türkiye'nin kendileri için önemli bir ticaret ortağı olması sebebiyle bu konuya önem verdiklerini belirterek, ''Türkiye'de iş adamları için yeni vize alım merkezleri kuruyoruz'' dedi.

İstanbul'da böyle bir merkezin açıldığını, temmuz ayı başında Ankara ve İzmir'de, sonbaharda da Antalya, Bursa ve Gaziantep'te bu merkezler açacaklarını ifade eden Friedrich, söz konusu merkezlerde iş adamlarına 3 ile 5 yıl süreli vize vereceklerini kaydetti.

Friedrich, vize konusuyla ilgili olarak en büyük şikayetlerin bürokrasi ve uzun bekleme süresi olduğunu anlatarak, bu merkezlerle şikayetleri azaltmaya çalışıp iş ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaklarını söyledi.

Türkiye'nin vize uygulamasının tümüyle kalkmasını istediğini, kendilerinin ise buna karşı olduğunu ifade eden Friedrich, ''Sonuçta AB'nin önerdiği gibi 'orta vadede bir perspektif verilmesi' konusunda görüşme yapma kararı aldık. Vize uygulamasının gevşetilmesi konusunda bazı Balkan ülkelerinden gelen göçmenlerle ilgili sorunlar yaşıyoruz. Bu ülkelerden Almanya'ya kaçak gelen insanların sayısı arttı. Bu nedenle bu uygulamayı yeniden sıkılaştırmayı da düşünüyoruz'' dedi.