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Almanya yeni siber güvenlik ajansı kurdu

Almanya, yeni bir siber güvenlik ajansı kurdu.

Almanya yeni siber güvenlik ajansı kurdu

Almanya, yeni bir siber güvenlik ajansı kurdu.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:39
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Almanya yeni siber güvenlik ajansı kurdu

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile ajansın kuruluşunu duyurmak için basın toplantısı düzenleyen Almanya Savunma Bakanı Ursula Von Der Leyen, ajansın, yeni teknolojilere yatırım yapacağını ve kritik dijital altyapıyı koruyacağını söyledi.

Ajansın AB ile ortak projelerde çalışacağını ifade eden Leyen, İçişleri ve Savunma Bakanlıkları tarafından ajansın desteklendiğini ve ortak yönetileceğini bildirdi. 

ABD'nin DARPA'sını örnek alacak 

Yeni kurulan ajans, ülkenin, siber güvenlikte yeni teknolojilere ayak uydurmasını kolaylaştırmayı ve kendi siber silahlarını geliştirmesine olanak sağlamayı hedefliyor.

Almanya’nın yeni siber güvenlik ajansının, ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı’nı (DARPA) örnek alması bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaSiber Güvenlik Ajansı
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