Almanya Somali'deki askerlerini geri çekti

BERLİN

Almanya'nın, Avrupa Birliği (AB) askeri eğitim misyonu kapsamında Somali'de bulunan askerlerini geçen ay sonu itibarıyla geri çektiği bildirildi.

Almanya Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Almanya'nın 2010'dan bu yana sürdürülen eğitim misyonu görevininin sonlandırıldığı belirtildi.

Diğer ülkelerin misyonlarına devam ettiği hatırlatılan açıklamada, 12 ülke ve toplam 180 askerden oluşan eğitim misyonunda Almanya'nın 20 kişilik kotası bulunduğu ancak bunun 12'sini kullandığı ifade edildi.

Açıklamada, bugüne kadar 5 bin 600 Somali askerine eğitim verildiği kaydedildi.