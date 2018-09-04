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Almanya savunma harcamalarını artırmayı planlıyor

Almanya, savunma harcamalarını daha fazla asker alınması ve mevcut silah sistemlerini modernleştirmek için 60 milyar avroya çıkarmayı hedefliyor.

Almanya savunma harcamalarını artırmayı planlıyor

Almanya, savunma harcamalarını daha fazla asker alınması ve mevcut silah sistemlerini modernleştirmek için 60 milyar avroya çıkarmayı hedefliyor.

04 Eylül 2018 Salı 16:59
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Almanya savunma harcamalarını artırmayı planlıyor

Almanya savunma harcamalarını orduya daha fazla asker alınması ve mevcut silah sistemlerini moderleştirmek için 43 milyar avrodan 60 milyar avroya çıkarmayı hedefliyor.

Almanya Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, bakanlık 2023’e kadar savunma harcamalarının yüzde 40 artırılmasını istiyor. Önümüzdeki yıl 43 milyar avro olarak planlanan harcamaların 2024'e kadar 60 milyar avroya çıkarılması amaçlanıyor.

Almanya’nın savunma harcamaları geçen yıl gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) 1,24’üne denk gelirken, söz konusu harcamaların 60 milyar avroya çıkmasıyla bu oran yüzde 1,50'ye yükselmiş olacak. Konuyla ilgili rapor ise bugün yetkili birimlere iletildi.

Trump, Almanya'yı eleştirmişti 

NATO, ülkelerin savunma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 2'sini bulmasını esas alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra yaptığı açıklamada, Almanya’yı hedef alarak,savunma harcamalarını NATO taahhütleri çerçevesinde gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2'si seviyesine çıkarmayan ülkelere, "Taahhütlerini yerine getirmeyenler var. Onlarla ilgilenilecek." uyarısında bulunmuştu.

Toplam 29 NATO ülkesinden sadece 5'inin taahhütlerini yerine getirdiğini kaydeden Trump, ABD'nin Avrupa'nın güvenliği için milyarlarca dolar para harcadığını savundu. Trump ayrıca, NATO ülkelerinin yüzde 2'lik taahhütlerini 2025 yılına kadar değil "bir an önce" yerine getirmesi gerektiğini belirtmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaGSYİNATODonald Trump
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