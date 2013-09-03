Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Almanya "ortak tutum" için çaba gösterecek

Almanya Başbakanı Merkel, Suriye'deki kimyasal silah saldırısıyla ilgili olarak, ülkesinin uluslararası toplumun ortak tutum alması için çaba sarf edeceğini söyledi

Almanya "ortak tutum" için çaba gösterecek

Almanya Başbakanı Merkel, Suriye'deki kimyasal silah saldırısıyla ilgili olarak, ülkesinin uluslararası toplumun ortak tutum alması için çaba sarf edeceğini söyledi

03 Eylül 2013 Salı 17:18
401 Okunma
Almanya

BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'deki kimyasal silah saldırısıyla ilgili olarak, Almanya'nın uluslararası toplumun ortak tutum alması için çaba sarf edeceğini söyledi.

Merkel, mecliste yaptığı konuşmada, Suriye'de kimyasal silah kullanıldıktan sonra kolayca olağan gündeme geçilemeyeceğini belirtti.

Suriye'ye askeri müdahale seçeneğinin tartışıldığına işaret eden Merkel, Almanya’nın olası askeri müdahaleye katılmayacağını vurguladı.

"Ancak gelecek günlerde ortak tutum alınması için elimizden geleni yapacağız" diyen Merkel, ortak yanıtın bulunmasına fazla ihtimal vermediğini, ancak en küçük fırsatın bile değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Merkel, ortak tutum alınması için Rusya ve diğer ortaklarla G-20 Zirvesi’nde görüşeceğini kaydetti.

Rusya ve Çin’i, BM Güvenlik Konseyi'ni bloke ettikleri için eleştiren Merkel, Almanya'nın, BM uzmanlarının aldığı numunelerin hızlı bir şekilde incelenmesi için lojistik destek sağlamaya hazır olduğunu ifade etti. 

Ülkelerinden kaçan Suriyelilere de değinen Merkel, Almanya'nın mülteciler için 340 milyon avro ayırdığını ve ilk AB ülkesi olarak 5 bin mülteciyi kabul etmeyi önerdiğini anımsattı.

"Utanç verici"

Mültecilere karşı geçen hafta Berlin’de Hellersdorf ilçesinde düzenlenen gösterileri kınayan Merkel, bu tavrın utanç verici olduğunu ifade etti.

"Öneriler uygulanacak"

Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8’i Türk 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı Nasyonalsosyalist Yeraltı (NSU) terör hücresinin işlediği suçları araştıran komisyonun hazırladığı raporun mecliste görüşüldüğüne de dikkati çeken Merkel, komisyon üyelerine teşekkür ederek, rapordaki önerilerin uygulanacağını söyledi.

Merkel, yabancı düşmanlığının, ırkçılığın, aşırı sağcılığın ve Yahudi düşmanlığının Almanya’da yeri olmadığını belirterek, bunu dile getiren herkese teşekkür ettiğini bildirdi.

Genel seçimlerden önce mecliste yaptığı son konuşmada iç siyasete de değinen Merkel, son 4 yılda iktidarın olağanüstü ekonomik başarılar elde ettiğini, Almanya’da işsiz sayısının 3 milyondan az olduğunu söyledi.

Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) başbakan adayı Peer Steinbrück de Merkel’in son 4 yılda Almanya’yı iyi yönetemediğini savunarak, hükümetin, kira artışının durdurulmaması, asgari ücret uygulaması, iş piyasası ve vergi konularındaki politikasını eleştirdi.

AA

Son Güncelleme: 03.09.2013 17:19
Anahtar Kelimeler:
Ortak Tutum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ