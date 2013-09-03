BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'deki kimyasal silah saldırısıyla ilgili olarak, Almanya'nın uluslararası toplumun ortak tutum alması için çaba sarf edeceğini söyledi.

Merkel, mecliste yaptığı konuşmada, Suriye'de kimyasal silah kullanıldıktan sonra kolayca olağan gündeme geçilemeyeceğini belirtti.

Suriye'ye askeri müdahale seçeneğinin tartışıldığına işaret eden Merkel, Almanya’nın olası askeri müdahaleye katılmayacağını vurguladı.

"Ancak gelecek günlerde ortak tutum alınması için elimizden geleni yapacağız" diyen Merkel, ortak yanıtın bulunmasına fazla ihtimal vermediğini, ancak en küçük fırsatın bile değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Merkel, ortak tutum alınması için Rusya ve diğer ortaklarla G-20 Zirvesi’nde görüşeceğini kaydetti.

Rusya ve Çin’i, BM Güvenlik Konseyi'ni bloke ettikleri için eleştiren Merkel, Almanya'nın, BM uzmanlarının aldığı numunelerin hızlı bir şekilde incelenmesi için lojistik destek sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Ülkelerinden kaçan Suriyelilere de değinen Merkel, Almanya'nın mülteciler için 340 milyon avro ayırdığını ve ilk AB ülkesi olarak 5 bin mülteciyi kabul etmeyi önerdiğini anımsattı.

"Utanç verici"

Mültecilere karşı geçen hafta Berlin’de Hellersdorf ilçesinde düzenlenen gösterileri kınayan Merkel, bu tavrın utanç verici olduğunu ifade etti.

"Öneriler uygulanacak"

Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8’i Türk 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı Nasyonalsosyalist Yeraltı (NSU) terör hücresinin işlediği suçları araştıran komisyonun hazırladığı raporun mecliste görüşüldüğüne de dikkati çeken Merkel, komisyon üyelerine teşekkür ederek, rapordaki önerilerin uygulanacağını söyledi.

Merkel, yabancı düşmanlığının, ırkçılığın, aşırı sağcılığın ve Yahudi düşmanlığının Almanya’da yeri olmadığını belirterek, bunu dile getiren herkese teşekkür ettiğini bildirdi.

Genel seçimlerden önce mecliste yaptığı son konuşmada iç siyasete de değinen Merkel, son 4 yılda iktidarın olağanüstü ekonomik başarılar elde ettiğini, Almanya’da işsiz sayısının 3 milyondan az olduğunu söyledi.

Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) başbakan adayı Peer Steinbrück de Merkel’in son 4 yılda Almanya’yı iyi yönetemediğini savunarak, hükümetin, kira artışının durdurulmaması, asgari ücret uygulaması, iş piyasası ve vergi konularındaki politikasını eleştirdi.