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Almanya Mısır'a yapacağı yardımı dondurdu

Almanya, Mısır’daki şiddet olaylarından dolayı bu ülkeye yapılacak 25 milyon avroluk yardımı dondurdu

Almanya Mısır'a yapacağı yardımı dondurdu

Almanya, Mısır’daki şiddet olaylarından dolayı bu ülkeye yapılacak 25 milyon avroluk yardımı dondurdu

16 Ağustos 2013 Cuma 15:57
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Almanya Mısır'a yapacağı yardımı dondurdu

BERLİN - Almanya, Mısır’daki şiddet olaylarından dolayı bu ülkeye yapılacak 25 milyon avroluk yardımın dondurulduğunu bildirdi.

Ekonomik İşbirliği Bakanı Dirk Niebel, Almanya’nın iklim ve çevre konuları alanında işbirliği programı çerçevesinde Mısır’a yapacağı 25 milyon avroluk yardımı durdurduğunu belirtti. Bu miktarın 15 milyon avroluk bölümünün Ürdün’e sığınan Suriyelilere yardım olarak gönderileceği kaydedildi.

Mısır ile yeni kalkınma projelerinin şimdilik yapılmayacağını belirten Niebel, ‘’Ancak Mısır halkını yalnız bırakmayacağız’’ dedi.

Alman hükümetinin "su ve enerji" ile demokrasi ve insan hakları konularında Mısır’ı destekleyeceğini ifade eden Niebel, bunun için Almanya’nın 2012 yılında 100 milyon avro ayırdığını kaydetti. Bu projelerin devam edeceğini belirten Niebel, ‘’Bundan çıkmak, yeni ve demokratik Mısır’ı isteyenleri cezalandırmak olur’’ ifadesini kullandı.

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanlığı, Mısır için seyahat uyarısında bulundu.

Bakanlık Sözcüsü Andreas Peschke, seyahat uyarısının tüm Mısır için geçerli olduğunu belirterek, Kızıl Deniz çevresindeki tatil bölgeleri için de uyarının geçerli olduğunu kaydetti.

"Sert bir şekilde kınıyoruz"

Alman hükümeti, Mısır’daki şiddet olaylarını kınadı.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, başkent Berlin’de yaptığı açıklamada, şiddet eylemlerini sert bir şekilde kınadıklarını belirterek, ‘’Tüm tarafları özellikle bugün barışçıl davranmaya ve şiddetten kaçınmaya çağırıyoruz’’ dedi.

Mısır’ın siyasi ve askeri yönetimi ile Müslüman Kardeşler yönetiminin birlikte büyük sorumluluk taşıdıklarını ifade eden Seibert, Mısır’ın şiddet ve karşı şiddetten dolayı kaosa sürüklenebileceğini ve gerginliğin sürebileceğini kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 16.08.2013 15:57
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Yardım
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