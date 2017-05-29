Almanya kömürden 'elektrik' aldı

Avrupa'nın en yüksek enerji tüketimine sahip ülkesi Almanya'da geçen yıl elektrik üretiminin yüzde 40'ı kömürden karşılandı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerinden yapılan derlemeye göre, Almanya'da toplam elektrik üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık 1 milyar kilovatsaat artarak 648 milyar kilovatsaate ulaştı.

Geçen yıl ülkedeki elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 40'ı (259 milyar kilovatsaat) kömür santrallerinden elde edildi.

Almanya, 1990 yılında elektrik üretiminin yüzde 57'sini kömürden karşılıyordu. Ülkedeki temiz enerji politikaları çerçevesinde 1990-2020 yıllarında sera gazı emisyonlarını yüzde 40 azaltmak isteyen Almanya, bu kapsamda çevreye zarar veren eski kömür santrallerini kapatmayı hedefliyor.

Yenilenebilir enerjinin payı da arttı

Almanya'da son dönemde uygulanan temiz enerji politikaları sayesinde yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı da arttı.

Ülkede, 1990'da yenilenebilir kaynaklarının elektrik üretimi içindeki payı yüzde 4'ün altında iken bu oran 2016 yılında yüzde 29'a yükseldi.

Gelecek dönemde ülkede kurulacak yenilenebilir enerji santralleriyle temiz enerjinin elektrik üretimindeki payının artırılması hedefleniyor.

Öte yandan Almanya'da nükleer enerjiden elektrik üretimi düştü. Ülkede nükleer enerjiden elektrik üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1 azalarak 84,8 milyar kilovatsaate geriledi.

Almanya'da 2014 Nisan'da elektrik fiyatlarının hızlı artışının önüne geçmek amacıyla "Yenilenebilir Enerji Yasasında" değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarısı kabul edilmişti. Yapılan değişiklikle elektrik piyasasında yenilenebilir enerji kaynaklarının diğer kaynaklara karşı rekabet gücü arttırılarak yükselen elektrik fiyatlarının düşürülmesi hedeflendi.