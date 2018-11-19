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Almanya, Kaşıkçı cinayetiyle ilişkili 18 kişiye ülkeye giriş yasağı getirdi

Almanya, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi bulunan 18 kişiye ülkeye giriş yasağı getirdi.

Almanya, Kaşıkçı cinayetiyle ilişkili 18 kişiye ülkeye giriş yasağı getirdi

Almanya, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi bulunan 18 kişiye ülkeye giriş yasağı getirdi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:16
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Almanya, Kaşıkçı cinayetiyle ilişkili 18 kişiye ülkeye giriş yasağı getirdi

BERLİN 

Almanya, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi bulunan 18 kişiye ülkeye giriş yasağı getirdi. 

Dışişleri Bakanı Sözcü Yardımcısı Christopher Burger Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde rolü bulunan 18 kişiye ülkeye giriş yasağı getirildiğini ifade etti.

Burger, ülke olarak Kaşıkçı cinayeti konusunda Fransa ve İngiltere ile irtibat halinde olduklarına ve bu konuda gerekirse diğer farklı adımların da atılabileceğine dikkati çekti.

Sözcü Yardımcısı Burger, Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın da Brüksel'de konuya ilişkin, ''Bizim için bu olayda olayın gerçekleşmesi ve azmettiricilerin kim olduğu gibi konularda sorular cevaplardan fazla. Son günlerde Fransız ve İngiliz mevkidaşlarımla bu konuda yakın görüştük. Almanya olarak cinayetle ilgisi bulunan 18 Suudi vatandaşına giriş yasağı getirdik. Bu konuda yeterli aydınlatma beklediğimizi hafta sonu dile getirdik.'' açıklamasını yaptığını söyledi. 

Burger, söz konusu 18 kişinin kimlikleri hakkında bilgi veremeyeceğini kaydetti.

Giriş yasağının Schengen bölgesi için geçerli olduğunu dile getiren Burger, söz konusu 18 kişiden 15'inin özel timdeki kişiler, diğer üçünün de diğer ilgili kişiler olduğunu belirtti.

Burger, ayrıca Suudi Arabistan'dan soruşturmanın aydınlatılması konusunda şeffaflık beklediklerini yineledi.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert ise bu feci suçun kendileri için yeterince aydınlatılmadığını vurguladı. Seibert, hükümet olarak Brüksel'den konuya ilişkin hafta sonu yapılan açıklamanın kendilerinin de tutumu olduğunu kaydetti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaSuudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı
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