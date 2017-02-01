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Almanya iade taleplerine kulak tıkıyor

Almanya, Türkiye'nin, aralarında terör örgütü PKK ve DHKP-C üyelerinin de bulunduğu 143 kişinin iade talebinden 115'ine olumsuz yanıt verdi

Almanya iade taleplerine kulak tıkıyor

Almanya, Türkiye'nin, aralarında terör örgütü PKK ve DHKP-C üyelerinin de bulunduğu 143 kişinin iade talebinden 115'ine olumsuz yanıt verdi

01 Şubat 2017 Çarşamba 11:47
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Almanya iade taleplerine kulak tıkıyor

Almanya, Türkiye'nin, aralarında terör örgütü PKK ve DHKP-C mensuplarının da bulunduğu 143 kişi için hazırladığı iade dosyasından 115'ini reddetti.

Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye tarafından Avrupa Birliği ülkeleri arasında en çok Almanya'dan terör suçlamaları kapsamında iade istendi.

Türkiye'nin adli makamlarınca Almanya'dan 2007-2016 yıllarında PKK, DHKP-C ve TKP/ML üyelerinin de aralarında yer aldığı 143 kişinin iadesi talep edildi.

Almanya, terör kapsamında iadesi istenen 115 teröriste ilişkin talebe olumsuz yanıt verdi. Türkiye, ölüm ve çeşitli nedenlerden dolayı 9 kişiye yönelik iade talebinden ise vazgeçti.

Türkiye'nin son yıllarda PKK mensuplarının iadesine ilişkin hiçbir talebine olumlu yanıt vermeyen Almanya, 68 PKK'lı teröristin iadesine yönelik ret kararı aldı.

Diğer terör örgütlerine ilişkin talepleri de kabul etmeyen Almanya, DHKP-C'den 8, Hizbullah'tan 6, MLKP'den 3, TKP/ML'den ise 9 teröristin iadesini reddetti.

Almanya, 10 yıllık süreçte iadeye ilişkin 3 talebi kabul etti. Bu kapsamda, 2007'de PKK mensubu olduğu ileri sürülen Mehmet İltaş ve Mehmet Eşref Kızılay'ın iadesi kararlaştırıldı. Hizbullah mensubu olduğu iddia edilen Cüneyt Argundoğan da 2008'de Türkiye'ye iade edildi.

Öte yandan, 16 iade talebiyle ilgili süreç de devam ediyor.

Öz ve Kara'nın iadesi

Almanya'nın iadelere ilişkin tutumu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleriyle ilgili süreçlerde de devam etti.

Türkiye, Almanya'dan eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın iadesini istedi. Almanya, FETÖ üyelerinin iade taleplerine ilişkin bugüne kadar hiçbir dosyaya cevap vermedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaPKKZekeriya özCelal Kara
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