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Almanya'dan Türkiye açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Türkiye'de idam cezasının uygulamaya konulması durumunda bunun Avrupa Birliği (AB) üyelik hayalinin sonu anlamına geleceğini söyledi.

Almanya'dan Türkiye açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Türkiye'de idam cezasının uygulamaya konulması durumunda bunun Avrupa Birliği (AB) üyelik hayalinin sonu anlamına geleceğini söyledi.

18 Nisan 2017 Salı 15:04
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Almanya'dan Türkiye açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Alman Bild gazetesine verdiği röportajında, AB üyesi olmasının Türkiye'nin kendi tutumuna bağlı olduğunu ancak mevcut şartlarda zaten Türkiye'nin üyeliğinin düşünülemeyeceğini kaydetti. 

Gabriel, "Biz de bazı şeyleri yanlış yaptık. Ancak kesin olan tek bir şey var: İdam cezasının uygulamaya konulması, Avrupa hayalinin sonu anlamına gelir. Bunun olmamasını dilerim. Şu sıralar her ne kadar zor da olsa ve muhtemelen mevcut durum böyle kalacaksa da diyaloğun korunması ve görüşme kanallarının açık kalması da bir o kadar önemli." dedi.

Türkiye'nin kendi çıkarları açısından da Avrupa'dan daha fazla uzaklaşmaması gerektiğini savunan Gabriel, Avrupa'nın güvenliği açısından önemli bir bölgede olduğu için Avrupa'nın değerlerinin korunmasıyla ilgili Türkiye ile gelecekte yapılacak iş birliğinden beklentilerini de görüşmek istediklerini kaydetti. 

Gabriel, birçok Alman siyasetçinin de sadece iç siyasi hesaplardan dolayı Türkiye ile ilişkilerin kesilmesini talep ettiğini, şu sıralar yapılacak en doğru işin itidalli davranmak olduğunu bildirdi. 

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen de, Türkiye ile ilişkilerin kesilemeyeceğini ve Türkiye'de görev yapan Alman askerlerinin çekilmeyeceğini belirterek, "Türkiye'deki gelişme bizi zorluyor ancak hiç kimse, NATO bünyesinde yer almayan bir Türkiye ile işlerin daha kolay yürüyeceğini sanmasın. Ortak güvenlik çıkarlarımız bizi birbirimize bağlıyor." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar GabrielSigmar GabrielAB üyesi
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