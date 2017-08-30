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Almanya'dan Myanmar hükümetine çağrı

Alman hükümetinin insan hakları ve insani yardım sorumlusu Kofler, Myanmar hükümetine, Arakan Danışma Komisyonu'nun tavsiyelerine uyulması çağrısında bulundu.

Almanya'dan Myanmar hükümetine çağrı

Alman hükümetinin insan hakları ve insani yardım sorumlusu Kofler, Myanmar hükümetine, Arakan Danışma Komisyonu'nun tavsiyelerine uyulması çağrısında bulundu.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 12:07
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Almanya'dan Myanmar hükümetine çağrı

BERLİN

Alman hükümetinin insan hakları ve insani yardım sorumlusu Baerbel Kofler, Myanmar hükümetine, Birleşmiş Milletler (BM) eski Genel Sekreteri Kofi Annan başkanlığındaki Arakan Danışma Komisyonu'nun raporunda yer alan tavsiyelerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Kofler, yaptığı yazılı açıklamada, Myanmar'ın Arakan eyaletinin kuzeyinde yeniden alevlenen ve çok sayıda insanın ölümüne yol açan olayları büyük endişeyle izlediğini belirterek, Arakan Danışma Komisyonu'nun ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından hazırladığı raporun, Arakan'daki insan haklarına dair durumun düzeltilmesi için merkezi önem taşıdığını bildirdi.

Bu nedenle, Myanmar'ın Nobel Barış Ödüllü lideri Aung San Suu Kyi'nin, komisyonun tavsiyelerini memnuniyetle karşılamasından ve bunların uygulanması için ilk adımları atmasından memnun olduğunu kaydeden Kofler, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bunların tümüyle uygulanması, Arakan'daki tüm insanlar için gelişme imkanları ve son derece karmaşık bir ihtilafta barış konusunda çözüm yaklaşımları ortaya çıkacaktır. Myanmar hükümetine, vadettiği gibi tavsiyeleri hayata geçirmesi çağrısında bulunuyorum. Avrupa Birliği (AB) gibi Almanya da bu zor görevde hükümeti elinden geldiği ölçüde desteklemeye hazırdır."

Arakan'ın kuzeyindeki şiddet olaylarının, ihtilafın çözümü için gerekli yaklaşımlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu gösterdiğine işaret eden Kofler, "Bu nedenle, tüm tarafları, gerginliğin azaltılması ve sivil halkın korunması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Kofler ayrıca, uluslararası yardım kuruluşlarının bölgeden tahliye edilmesi sebebiyle Almanya'nın yardım malzemelerinin halka gönderilememesinden üzüntü duyduğunu, mümkün olan en kısa zamanda bu yardımların ulaştırılacağını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaMyanmarçağrı
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