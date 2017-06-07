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Almanya'dan 'İncirlik'ten çekilme' kararı

Alman Bakanlar Kurulu’nun, İncirlik Üssü’nde görev yapan askerleri geri çekmeyi kararlaştırdığı bildirildi. Alman birliğinin, Ürdün’e konuşlandırılacağı kaydedildi.

Almanya'dan 'İncirlik'ten çekilme' kararı

Alman Bakanlar Kurulu’nun, İncirlik Üssü’nde görev yapan askerleri geri çekmeyi kararlaştırdığı bildirildi. Alman birliğinin, Ürdün’e konuşlandırılacağı kaydedildi.

07 Haziran 2017 Çarşamba 14:16
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Almanya'dan 'İncirlik'ten çekilme' kararı

BERLİN

Almanya’nın İncirlik Üssü'nde bulunan askerlerini çekme kararı aldığı bildirildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında İncirlik’te bulunan askerlerinin durumunu ele aldı. 

Savunma Bakanı Ursula von der Leyen toplantının ardından yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun Tornado keşif uçakları ve bir yakıt ikmal uçağının da yer aldığı yaklaşık 260 kişilik Alman askeri birliğinin İncirlik’ten Ürdün’e taşınması önerisini kabul ettiğini belirtti. 

"Alman birliği Ürdün'de faaliyet gösterecek"

Alman birliğinin Ürdün’ün El Azrak Hava Üssü'nde faaliyet göstereceğini ifade eden von der Leyen, taşınmadan dolayı keşif uçaklarının yaklaşık 2 ay, yakıt ikmal uçağının ise muhtemelen 3 hafta görev yapamayacağını söyledi. 

Taşınma nedeniyle DEAŞ ile mücadelede oluşabilecek boşluğu nasıl dolduracaklarını koalisyon güçleri ve ABD ile görüşeceklerini dile getiren von der Leyen, "Yapacağım çalışmanın sonucunu gelecek hafta Bakanlar Kurulu ve parlamentoya sunacağım." ifadelerini kullandı. 

Almanya, milletvekillerinin İncirlik’teki Alman askerlerine ziyaretini uygun bulmayan Türkiye’den askerlerini çekme konusunu gündeme getirmişti.  

AA

Anahtar Kelimeler:
Almanyaİncirlikçekilme Kararı
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