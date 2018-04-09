Almanya'daki saldırılara tepkiler devam ediyor

Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) Genel Başkanı İhsan Öner, Almanya'da Türk kurum ve kuruluşlarının yanı sıra ibadethanelere yapılan saldırıların faillerinin hala bulunamamasını eleştirerek, "İki günde iki teşkilatımız saldırıya uğradı, duvarlarına malum sloganlar yazıldı. Hala suçlular yakalanmadı ve insanların yüreğindeki endişe giderilemedi." ifadesini kullandı.

ATİB Genel Başkanı Öner, yaptığı yazılı açıklamada, bir hukuk devletinde hiç kimsenin bir kısım insanları kendi hallerine bırakmaya, onları endişe içinde yaşatmaya hakkı olmadığını belirtti.

Almanya'nın tüm dünyada demokrasiye, insan hak ve hukukuna çok değer veren bir ülke olarak bilindiğini ifade eden Öner, şunları kaydetti:

"Anayasasıyla, kurum ve devlet teşkilatlarıyla yerli yerine oturmuş ve başka ülkelerdeki insan haklarını yakından izleyen sivil toplum kuruluşları ile isim yapmış bir ülkede her gün bir Türk kuruluşu veya ibadethanesi saldırıya uğrarken, insanlar korkutulurken, bu haberler bırakın Alman medyasını, yakındaki güvenlik görevlilerini bile harekete geçirmeye yetmemektedir. Bazen nerede yaşadığımızı, hangi ülkenin güvenlik sistemi içinde olduğumuzu düşünmeden edemiyoruz. İki günde iki teşkilatımız saldırıya uğradı, duvarlarına malum sloganlar yazıldı. Hala suçlular yakalanmadı ve insanların yüreğindeki endişe giderilemedi."

Bu ülkede 30 yıldır faaliyet gösteren önemli bir sivil toplum kuruluşu olduklarına işaret eden Öner, Türk toplumunun, yetkililerden bazı soruların yanıtını almayı beklediğini kaydetti.

Öner, "Harekete geçmek, suçluları yakalamak için neyi bekliyorusunuz? Eğer bu hareketsizlikte bir kasıt yoksa, ki biz bir kasıt olduğuna inanmıyoruz, niçin suçlular yakalanamıyor? İstihbaratıyla ünlü bu ülkede bu tür eylemler karşılıksız kalacaksa, bizler kime ve neye güvenelim? Yoksa bazı çevreler tarafından güvensiz ve endişe içinde yaşanmamız mı isteniyor?" ifadelerini kullandı.

Hukuk devletinde hiç kimsenin bir kısım insanları kendi hallerine bırakmaya, onları endişe içinde yaşatmaya hakkı olmadığını vurgulayan ATİB Genel Başkanı Öner, "Lütfen barış içinde yaşayan insanların huzurlarını bozmaya izin vermeyin. Buna izin verenlere de geçmişte ve başka ülkelerde yaşanmış çeşitli kötü olayları örnek göstererek, bu tür davranışlardan vazgeçirmeye çalışın. Çünkü Türk toplumu olarak bu tür eylemlerin hedefi olmaktan sabrımız taşmak üzeredir. Hukuk, bir fert, bir grup, bir mezhep için değil herkes için vardır. Bu ülkedeki sağduyu sahibi insanları buradaki Türk insanının da hukukunu savunmaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.