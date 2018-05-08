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Almanya'da tren kazası

Almanya'nın Bavyera eyaletinde meydana gelen kazada 2 kişi öldü.

Almanya'da tren kazası

Almanya'nın Bavyera eyaletinde meydana gelen kazada 2 kişi öldü.

08 Mayıs 2018 Salı 10:51
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Almanya'da tren kazası

Almanya'nın Bavyera eyaletinde meydana gelen tren kazasında 2 kişi öldü.

Polisten yapılan açıklamada, dün gece geç saatlerde Aichach kentinde bir yolcu treninin, duran yük trenine çarptığı belirtildi.

Kazada yolcu treninin makinisti ile bir yolcunun hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kaza nedeniyle İngolstadt - Augsburg hattı, bugün öğleden sonraya kadar kapatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Dün öğleden sonra Starnberger Gölü civarında meydana gelen bir diğer kazada da trenin raylara çıkan bir araca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaBavyeraAlmanyada Tren Kazası
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