Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95610
ALTIN
198.481
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.5949
EURO
5.8796
"Türk müziği evrenseldir"
"Türk müziği evrenseldir"
Yiğit Sarıkaya ‘Yakın Yıkın’ İle Aramızda
Yiğit Sarıkaya ‘Yakın Yıkın’ İle...
Maas'dan Türkiye açıklaması
Maas'dan Türkiye açıklaması
'Tokken denize girmeyin'
'Tokken denize girmeyin'
Çin’de tayfun alarmı
Çin’de tayfun alarmı

Almanya'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor

Ülkede 40 dereceye yaklaşan hava sıcaklığı nedeniyle yeşil alanlar kurudu, nehirlerin ve göllerin su seviyeleri düştü.

Almanya'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor

Ülkede 40 dereceye yaklaşan hava sıcaklığı nedeniyle yeşil alanlar kurudu, nehirlerin ve göllerin su seviyeleri düştü.

05 Ağustos 2018 Pazar 19:34
0 Okunma
Almanya'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor

Almanya'da görülen son yılların en sıcak ve kurak yaz mevsimi hayatı olumsuz etkiliyor.

Ülkede 40 dereceye yaklaşan hava sıcaklığı nedeniyle yeşil alanlar kurudu, nehir ve göllerin su seviyeleri düştü. Yetkililer, tarım ürünleri hasadında yüzde 20'ye varan ciddi düşüşler olduğunu kaydetti.

Almanya Meteoroloji Dairesi (DWD) gelecek günlerde ülke genelinde sıcak havanın etkili olmaya devam edeceğini belirterek, çarşamba günü sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkmasının beklendiğini duyurdu.

Elbe Nehri'nde suyun çekilmesiyle İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma el bombası, mayın ve diğer patlayıcı maddeler gün yüzüne çıktı. Nehirde son bir hafta içinde 5 farklı patlamamış maddenin bulunduğu bildirildi.

Ren Nehri'nin su seviyesinin düşmesi nedeniyle bazı büyük ticari gemilerin geçişine kısıtlama getirildiği, nehirde oksijen miktarının azalması dolayısıyla balık ölümlerinin arttığı aktarıldı. 

Nehrin geçtiği Düsseldorf ve Köln kentlerinde suyun çekilmesi nedeniyle nehir kenarları kurudu. Tatile gidemeyen ya da sıcak havayı değerlendirmek isteyen çevre sakinlerinin ise nehir kenarında güneşlendiği gözlendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaAlmanya Meteoroloji DairesiAlmanyada Sıcak Hava
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump'tan gümrük vergileri açıklaması
Trump'tan gümrük vergileri açıklaması
Bangladeş'te ABD Büyükelçisinin konvoyuna saldırı
Bangladeş'te ABD Büyükelçisinin konvoyuna saldırı
Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 73. yılı
Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 73. yılı
TSK'dan Münbiç hattında 25'inci devriye
TSK'dan Münbiç hattında 25'inci devriye
Afganistan'da Taliban saldırısında 40 asker öldü
Afganistan'da Taliban saldırısında 40 asker öldü
Kudüs'te 5 Filistinli gözaltına alındı
Kudüs'te 5 Filistinli gözaltına alındı
'Gazze ablukasını kaldırmak için büyük bir fırsat var'
'Gazze ablukasını kaldırmak için büyük bir fırsat var'
ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor
ABD'nin 'İran ambargosu' başlıyor
'Almanya’da inkar edilemez bir ırkçılık sorunu var'
'Almanya’da inkar edilemez bir ırkçılık sorunu var'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ