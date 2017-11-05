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Almanya'da PKK yandaşları polisle çatıştı

Almanya'nın Düsseldorf kentinde gösteri düzenleyen terör örgütü PKK yandaşları polisle çatıştı.

Almanya'da PKK yandaşları polisle çatıştı

Almanya'nın Düsseldorf kentinde gösteri düzenleyen terör örgütü PKK yandaşları polisle çatıştı.

05 Kasım 2017 Pazar 10:40
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Almanya'da PKK yandaşları polisle çatıştı

Almanya'nın Düsseldorf kentinde gösteri düzenleyen terör örgütü PKK yandaşları polisle çatıştı.

Düsseldorf polisinin, ülkede yasaklı olan PKK'yı simgeleyen bez parçaları ile terörist başı Öcalan posterlerini taşımamak şartıyla gösteri düzenlemeye izin verdiği terör örgütü yandaşları, kentin ana tren istasyonu önünde buluşarak yürüyüşe geçti.

Polisin yasaklı sembol ve posterler taşıyan grubu TOMA, polis minibüsü ve atlı birliklerle yolu kapatarak uyarması üzerine PKK yandaşları, şişe ve bayrak sopası ile güvenlik güçlerine saldırdı.

Taşkınlık yapan gruba polis zaman zaman göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etti. Yaşanan arbedenin ardından göstericilerin bir kısmı hafif yaralanırken, bazı göstericiler ise gözaltına alındı.

Polisin engellemesine rağmen henüz kalabalığın büyük bir kısmı dağılmazken şehrin çeşitli bölgelerinde olaylar devam ediyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Düsseldorf PkkAlmanya Pkk
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