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Almanya'da Karrenbauer dönemi

Almanya'da Merkel'in halefi Annegret Kramp-Karrenbauer oldu

Almanya'da Karrenbauer dönemi

Almanya'da Merkel'in halefi Annegret Kramp-Karrenbauer oldu

08 Aralık 2018 Cumartesi 08:51
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Almanya'da Karrenbauer dönemi

Almanya Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin yeni Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer oldu.

Almanya'da iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) yeni genel başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer oldu. 

Merkel CDU genel başkanı olarak son kez konuştu

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in yeniden aday olmadığı CDU’nun Hamburg kentindeki 31. Genel Kurulu’nda genel başkanlık için partinin Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, eski Milletvekili Friedrich Merz ve Sağlık Bakanı Jens Spahn yarıştı.

Seçimlerin ilk turunda Kramp-Karrenbauer, 999 geçerli oyun 450’sini aldı, delegeler Merz’e 392 ve Jens Spahn’a da 157 oy verdi.

Adayların hiçbirinin delege sayısının yarısından fazlasının oyunu alamaması nedeniyle seçimlerde ikinci tura geçildi.

İlk turda en fazla oy alan iki adayın yarıştığı ikinci turda Kramp-Karrenbauer, 999 geçerli oyun 517’sini alarak CDU’nun yeni genel başkanı seçildi, Merz ise 482 oyda kaldı.

Kramp-Karrenbauer CDU’nun 8. genel başkanı 

Böylelikle Annegret Kramp-Karrenbauer, Merkel'den sonra CDU’nun 8. genel başkanı oldu.

Kramp-Karrenbauer, sonucun açıklanmasının ardından sahneye çıkarak teşekkür konuşması yaptı ve tebrikleri kabul etti.

18 yıl CDU Genel Başkanlığını yürüten Angela Merkel, ekim ayı sonunda genel başkanlık için yeniden aday olmayacağını ve bu yasama dönemi sonuna kadar başbakanlık görevini sürdüreceğini açıklamıştı.

Annegret Kramp-Karrenbauer kimdir?

Almanya'nın Saarland eyaletinin Völklingen kentinde 1962’de doğan Kramp-Karrenbauer, 1982-1990 yıllarında hukuk ve siyasi bilimler eğitimi aldı. 

1999’da Saarland Eyalet Meclisi’ne giren ve bir yıl sonra eyaletin İçişleri Bakanlığı görevini üstlenen Kramp-Karrenbauer, ardından aynı eyalette Eğitim, Çalışma ve daha sonra da Adalet Bakanı oldu.

İsminin baş harflerinden dolayı kamuoyunda "AKK" olarak anılan Annegret Kramp-Karrenbauer, 2011'de Saarland eyaletinin başbakanı seçildi ve 7 yıl bu görevi üstlendi. 

3 çocuk annesi "AKK", 2018’de Merkel'in istemiyle Saarland eyaleti başbakanlık görevini bıraktı, şubat ayında CDU'nun genel sekreteri seçildi.  

AA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaAnnegret Kramp-KarrenbauerKarrenbauer
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